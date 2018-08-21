Во Владимирской области двое детей выпали из окон

Двое детей получили травмы при падении из окон во Владимирской области 19 и 20 августа, сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, вечером 19 августа в городе Меленки двухлетний мальчик выпал из открытого окна на втором этаже. Ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых. Вечером 20 августа в Муроме трехлетний ребенок упал с третьего этажа при аналогичных обстоятельствах.

Дети выжили, но получили серьезные травмы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 15 августа в Петушинском районе из окна третьего этажа выпали сразу двое детей 2015 и 2016 годов рождения. Оба ребенка живы, но получили тяжелые травмы. По данным следственного управления, в 2018 году во Владимирской области более десяти детей получили травмы при выпадении из окон, трое малышей погибли.