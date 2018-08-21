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Челябинский педагог получил срок за жестокое обращение с детьми
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Челябинский педагог получил срок за жестокое обращение с детьми 

360tv.ru 58 минут назад
В Челябинске пожилой педагог начальных классов получила два года условно за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщил «Интерфакс».
Два года назад родители первоклашек обратились с жалобой в прокуратуру. По их словам, учительница требовала от детей заучивать сложные стихотворения и выполнять домашние работы письменно, что не входило в обязательную школьную программу.
Ко всему прочему, она грубо и пренебрежительно обращалась с учениками, а при случае могла их и ударить. У одной из девочек в результате действий педагога развилось психическое расстройство.
По данным «АиФ», кроме условного срока, Златоустовский городской суд Челябинской области обязал женщину выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Так как срок давности истек, ее освободили от уплаты обозначенной суммы.
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