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Все время с детьми! Анджелина Джоли гуляет с сыном в Лос-Анджелесе
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Все время с детьми! Анджелина Джоли гуляет с сыном в Лос-Анджелесе 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
Похоже, на фоне слухов о госпитализации с нервным срывом и анорексией, а также выяснений отношений с Брэдом Питтом (54) (через адвокатов) Анджелина Джоли (43) решила проводить больше времени со своей семьей.
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Так, вчера папарацци заметили актрису во время прогулки с сыном Ноксом (10) в Лос-Анжелесе: вместе они сходили за мороженым. Энджи, кстати, выглядела очень даже весёлой.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-vremya-s-detmi-andzhelina-dzholi-gulyaet-s-synom-v-los-andzhelese/
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