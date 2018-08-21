Все время с детьми! Анджелина Джоли гуляет с сыном в Лос-Анджелесе

Похоже, на фоне слухов о госпитализации с нервным срывом и анорексией, а также выяснений отношений с Брэдом Питтом (54) (через адвокатов) Анджелина Джоли (43) решила проводить больше времени со своей семьей. все слайды Так, вчера папарацци заметили актрису во время прогулки с сыном Ноксом (10) в Лос-Анжелесе: вместе они сходили за мороженым. Энджи, кстати, выглядела очень даже весёлой. все слайды Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-vremya-s-detmi-andzhelina-dzholi-gulyaet-s-synom-v-los-andzhelese/