Дочь Юдашкина впервые показала в Сети лицо сына

Подписчики считают, что мальчик похож на деда

Недавно креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin, 27-летняя Галина Юдашкина, позировала для глянца вместе со своими наследниками: Анатолием, 2016 года рождения, и младшим Аркашей, который, появился на свет в этом году, 28 марта.

Одним из кадров этой съемки она решила поделитья с подписчиками своего «Инстаграма», а также, примерно в то же время, опубликовала в сторис селфи с малышом. «Вспоминаем наш отдых», — подписала она снимок. В комментариях к последнему посту многие юзеры отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого деда, а некоторые пожелали ей родить еще и девочку «для полного счастья».