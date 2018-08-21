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Дочь Юдашкина впервые показала в Сети лицо сына
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Дочь Юдашкина впервые показала в Сети лицо сына 

WomanHit.ru 48 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Подписчики считают, что мальчик похож на деда
Недавно креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin, 27-летняя Галина Юдашкина, позировала для глянца вместе со своими наследниками: Анатолием, 2016 года рождения, и младшим Аркашей, который, появился на свет в этом году, 28 марта.
Одним из кадров этой съемки она решила поделитья с подписчиками своего «Инстаграма», а также, примерно в то же время, опубликовала в сторис селфи с малышом. «Вспоминаем наш отдых», — подписала она снимок. В комментариях к последнему посту многие юзеры отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого деда, а некоторые пожелали ей родить еще и девочку «для полного счастья».
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Женский форум
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