Мамины глаза, папина гордость: Галина Юдашкина решилась показать лицо пятимесячного сына

28-летняя дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина впервые показала в Instagram лицо младшего сына Аркадия.

Вместе с пятимесячным крохой Аркадием и его старшим братом Анатолием Галина Юдашкина снялась для публикации в журнале Vogue, разворотом из которого поделилась у себя на странице. Подписчики сразу же заметили, что младший сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова невероятно похож на маму — выразительными глазами.

Опубликовала Юдашкина фото малыша и в сториз, добавив, что скучает по недавнему отдыху в Калифорнии.

А как тебе кажется, на кого больше похож Аркадий — на маму или на папу?

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Фото:Instagram,