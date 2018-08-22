Мамины глаза, папина гордость: Галина Юдашкина решилась показать лицо пятимесячного сына 

28-летняя дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина впервые показала в Instagram лицо младшего сына Аркадия.
Вместе с пятимесячным крохой Аркадием и его старшим братом Анатолием Галина Юдашкина снялась для публикации в журнале Vogue, разворотом из которого поделилась у себя на странице. Подписчики сразу же заметили, что младший сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова невероятно похож на маму — выразительными глазами.
Опубликовала Юдашкина фото малыша и в сториз, добавив, что скучает по недавнему отдыху в Калифорнии.
А как тебе кажется, на кого больше похож Аркадий — на маму или на папу?
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Фото:Instagram,