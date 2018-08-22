Ещё
Мамины глаза, папина гордость: Галина Юдашкина решилась показать лицо пятимесячного сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамины глаза, папина гордость: Галина Юдашкина решилась показать лицо пятимесячного сына 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина впервые показала в Instagram лицо младшего сына Аркадия.
Вместе с пятимесячным крохой Аркадием и его старшим братом Анатолием Галина Юдашкина снялась для публикации в журнале Vogue, разворотом из которого поделилась у себя на странице. Подписчики сразу же заметили, что младший сын Галины Юдашкиной и Петра Максакова невероятно похож на маму — выразительными глазами.
Опубликовала Юдашкина фото малыша и в сториз, добавив, что скучает по недавнему отдыху в Калифорнии.
А как тебе кажется, на кого больше похож Аркадий — на маму или на папу?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram,
WMJ.ru: последние новости
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала месячного сына и рассекретила его имя 42-летняя Риз Уизерспун показала подросших похожих на нее как две капли воды сыновей Суд обязал Анджелину Джоли выполнять свои обязательства по встречам Брэда Питта с детьми
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ11
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки26
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши45
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»173
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение