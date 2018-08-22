Ещё
В Сети появились фотографии младшего сына Галины Юдашкиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появились фотографии младшего сына Галины Юдашкиной 

Letidor.ru 25 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама перестала скрывать лицо младшего сына.
28 марта 2018 года дочь Валентина Юдашкина родила второго сына, которого навали Аркадием. Довольно долгое время звездная мама не показывала лицо малыша, однако для журнальной фотосессии сделала исключение. Один из кадров Галина продемонстрировала у себя в Instagram. Мнения поклонников Юдашкиной разделились: одни считают, что Аркадий — копия мамы, другие — отца Петра Максакова.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
21 Авг 2018 в 12:32 PDT  Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
10 Май 2018 в 5:13 PDT  О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца — Аркадий появился на свет 28 марта.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
11 Апр 2018 в 7:05 PDT  Кстати, Галина Юдашкина рассказывала в интервью «Летидору», почему они с мужем не откладывали рождение второго ребенка. Звездная мама также поделилась, что пока не наблюдает ревности старшего сына к младшему. Наоборот, Анатолий часто обнимает и целует Аркадия.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
21 Май 2018 в 2:16 PDT  Думаю, во многом такое отношение у него еще и потому, что сейчас мы Толе уделяем столько же внимания, сколько и до рождения Аркаши,
— рассказала Галина Юдашкина.
Фото: Instagram @vyudashkin, @marinayudashkina, @gyudashkina
Letidor.ru: последние новости
Что делать, если отец дал запрет на выезд ребенка за границу: реальная история и советы юриста Педиатры рекомендуют родителям не злоупотреблять развивающими кружками В Британии женщина приняла роды четвертого ребенка за расстройство желудка
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случится, если приложить к затылку кубик льда?4
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ16
Виталина появилась на публике с молодым любовником9
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Можно ли есть просроченные продукты51
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
05:41
Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
Звёзды Психология
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
01:22
Виталина появилась на публике с молодым любовником
Звёзды
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение