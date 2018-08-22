В Сети появились фотографии младшего сына Галины Юдашкиной

Звездная мама перестала скрывать лицо младшего сына.

28 марта 2018 года дочь Валентина Юдашкина родила второго сына, которого навали Аркадием. Довольно долгое время звездная мама не показывала лицо малыша, однако для журнальной фотосессии сделала исключение. Один из кадров Галина продемонстрировала у себя в Instagram. Мнения поклонников Юдашкиной разделились: одни считают, что Аркадий — копия мамы, другие — отца Петра Максакова

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

21 Авг 2018 в 12:32 PDT Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

10 Май 2018 в 5:13 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца — Аркадий появился на свет 28 марта.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

11 Апр 2018 в 7:05 PDT Кстати, Галина Юдашкина рассказывала в интервью «Летидору», почему они с мужем не откладывали рождение второго ребенка. Звездная мама также поделилась, что пока не наблюдает ревности старшего сына к младшему. Наоборот, Анатолий часто обнимает и целует Аркадия.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

21 Май 2018 в 2:16 PDT Думаю, во многом такое отношение у него еще и потому, что сейчас мы Толе уделяем столько же внимания, сколько и до рождения Аркаши,

— рассказала Галина Юдашкина.

Фото: Instagram @vyudashkin, @marinayudashkina, @gyudashkina