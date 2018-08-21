Ребенок без присмотра. Что грозит родителям за оставление в опасности

В подмосковном Ступине идет расследование гибели пятилетнего Олега Гусева , который задохнулся в машине. По предварительным данным, мать мальчика Олеся Елецкова оставила его одного в салоне с заблокированными дверьми и закрытыми окна на два часа — когда она вернулась, мальчик уже скончался. Возбуждено уголовное дело.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, что грозит родителям за оставление детей в опасности и как можно предотвратить участившиеся случаи халатности.

Автоюрист Сергей Радько рассказал, что по закону детей до 7 лет нельзя оставлять одних в машине.

"В пункт 12.8 ПДД были внесены в прошлом году изменения, которые запрещают оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Получается, что старше 7 лет оставлять ребенка можно, и правила дорожного движения это не нарушает. Если ребенок младше 7 лет оставлен в автомобиле во время стоянки, то это нарушение, которое наказывается, прежде всего, по административному кодексу как нарушение правил стоянки в Москве. За это грозит штраф в размере 3 тысяч рублей", — отметил Радько.

Он обратил внимание на различие в понятиях «остановка» и «стоянка» транспортного средства. «Стоянка — это прекращение движения на срок более 5 минут. Если инспектор ГИБДД увидел, что в машине есть ребенок младше 7 лет, то он может засечь время, и если это больше 5 минут, тогда это нарушение. Если меньше 5 минут — это не стоянка, поэтому нарушения здесь нет», — пояснил эксперт.

Радько подчеркнул, что если ребенок даже старше 7 лет был оставлен родителями в машине на солнцепеке, это может стать уголовным преступлением (статья 125 УК РФ «Оставление в опасности»).

"Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 1 года. Нужно понимать, что если родители совершили подобные действия в отношении ребенка, может быть поставлен вопрос об ограничении или лишении родительских прав", — заявил собеседник портала Москва 24.

Радько добавил, что говорить об оставлении в опасности можно только в том случае, если будет представлено доказательство того, что такое оставление ребенка в машине действительно грозило ему опасностью.

"В машине можно оставить включенный кондиционер и открытые окна, то есть в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Если ребенка заперли на солнцепеке в машине и ушли — безусловно, это оставление в опасности. Если ребенка оставили в нормальной обстановке и ему ничто не угрожает, то вряд ли здесь речь идет об оставлении в опасности", — пояснил эксперт.

Оставление ребенка одного в машине может грозить родителям административной ответственностью.

В случае обнаружения ребенка, оставленного одного в машине, автоюрист посоветовал самостоятельно не предпринимать никаких действий, а вызвать полицию.

"Самостоятельно действовать я бы не советовал, потому что здесь очень тонкая грань между спасением ребенка, когда ему может и не грозит опасность, и повреждением чужого имущества. Если машина стоит на жаре и раскалилась, полицию нужно вызвать незамедлительно. Лучше вызвать чуть раньше, чем опоздать", — считает Радько.

Как избежать Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий отмечает, что оставление детей или животных на долгое время в закрытых машинах с ограниченным воздушным пространством связаны в 9 из 10 случаев с «грубой неосторожностью».

"Одна из необходимых предупредительных мер, которая должна быть — при обучении вождению, помимо технических навыков, должны даваться дополнительно знания о безопасности пассажиров, в том числе об оставленном с кем-то внутри автомобиле", — отметил эксперт. По его мнению, необходимо провести публичную кампанию по уведомлению граждан об опасности подобных случаев.

При этом Новицкий отметил, что речь не идет об ужесточении ответственности. «На самом деле — это путь в никуда. Все равно кто-то будет забывать и совершать по невнимательности, глупости такие действия. В первую очередь — предупреждение», — считает он.

Эксперт добавил, что, возможно, было бы целесообразно на нормативном уровне предусматривать при перевозке ребенка в автомобиле «специальный радиомаячок», который бы сигнализировал автовладельцу и включал бы звуковое оповещение для окружающих, если ребенок находится в машине один более 10–15 минут.

Специалист по уголовному праву Кирилл Яковлев указал на то, что такая проблема существует во всем мире и происходит по причине усталости родителей и их безалаберности.

"Ужесточение наказания ничего не даст, для родителя и так уже трагедия, когда ребенок погибает по его вине", — отмечает эксперт. По его мнению, ужесточение наказания не является панацеей в борьбе с преступностью. «В Скандинавских странах самое мягкое наказание и самая низкая преступность, в странах с жестким наказанием (США и Россия) преступность высокая. Я думаю, эти вещи между собой связаны», — сказал Яковлев.

По словам юриста, проще вводить профилактику — например, увеличивать штрафы за оставление ребенка в машине. «Люди начнут задумываться, а пока это безнаказанно происходит. Сейчас до 7 лет нельзя оставлять. Но все равно оставляют, я сам постоянно вижу, особенно у магазинов стоят машины, ребенок спит в кресле. С преступностью нужно бороться до того как она происходит, для этого нужна профилактика», — заключил собеседник портала Москва 24.

"За детей несут ответственность их родители. Если они более ответственно и сознательно будут подходить к своей миссии, тогда мы сможем избежать таких трагедий. Это преступная халатность родителей", — отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова . Она напомнила, что уже введена уголовная ответственность за оставление человека в опасности.

Что касается наказания, Мишонова отметила, что ужесточать его не нужно. «Больше, чем она (мать) себя сейчас наказала, ее трудно наказать», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН Людмила Букалерова считает, что необходимо проводить социальную рекламу о том, как опасно оставлять детей в запертой машине.

"Родители должны понимать, что есть опасность. Может, они не знали, какой температурный режим в машине, может, об этом необходимо почаще говорить. У нас нет социальной рекламы и нет ликбезов для родителей", — отметила эксперт.

По ее мнению, усиление ответственности никак не повлияет на решение проблемы. «Хуже горя, чем потерять ребенка, для родителей нет», — заключила Букалерова.

Евгения Маркова