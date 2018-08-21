Мария Киселева: Мои дочери начали плавать в грудном возрасте

Мария , на ваш взгляд, с какого возраста стоит отдавать детей в оздоровительное и спортивное плавание, через какое время стоит ожидать первых успехов?

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Владимир Сальников : Не стоит спешить с обучением детей спортивному плаванию— В оздоровительное плавание можно отдавать детей практически с рождения, заниматься они могут вместе с мамами. В 3-4 года можно приводить деток плавать в лягушатник. Если говорить про спортивное, в частности синхронное плавание, то это уже возраст 5-6 лет. А вот что можно считать первым успехом? Если ребенок научился плавать? Проплыл свои первые 25 метров в бассейне? Успешно выступил на первых соревнованиях, выполнил свой первый разряд, средний юношеский? Успехи в спорте есть на каждом шагу. И всем надо заранее настроиться: до глобального успеха, побед на международных турнирах, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, до всего этого будет безумное количество побед и, скорее всего, какие-то поражения и огорчения. И это тоже правильно. Только так можно дойти до самой вершины.

Выступление российских синхронисток Марии Киселевой и Ольги Брусникиной . Источник: Globallookpress.com — Как вы лично относитесь к секциям раннего, грудничкового плавания?

— В целом положительно. Я могу сказать, что, когда мои дети были грудными, они плавали у меня дома в ванне, с профессиональным инструктором, а потом уже со мной, когда я поняла, как это делается. Наш врач и массажист порекомендовали такие водные процедуры, главное делать это под чутким руководством профессионалов.

— Многие дети отказываются учиться плавать потому, что боятся. Есть ли какие-то секреты, которые помогут справиться с боязнью воды?

— Прийти в секцию плавания, где есть профессиональные тренеры и инструкторы и просто научиться плавать. И боязнь уйдет. У кого-то, может быть, уже на первом уроке, у кого-то через несколько занятий.

— По каким критериям определить, что ребенок может добиться успехов в плавании?

— В любом виде спорта первым и главным навыком стоит трудолюбие. Каким бы талантливым ребенок ни был, его нужно будет научить трудиться и работать. Если этому не научить, и ребенок этого не будет делать, то даже при грандиозных талантах большого результата не увидишь.

— Многих родителей волнует вопрос: «Как выбрать хорошего тренера?». Ведь от этого тоже очень многое зависит…

— Пообщаться с педагогом, посмотреть информацию о нем, послушать отклики воспитанников, родителей, людей, которые с ним работали, наконец, просто почувствовать сердцем. Когда ты приходишь на тренировку, посмотреть тренеру в глаза. Или ты веришь ему или нет. И, конечно, как начнутся тренировки, смотреть по результатам.

Мария Киселева с дочерьми Сашей и Дашей. Фото: Танцерев Павел /Телепрограмма

— Ваша старшая дочь Даша пошла по вашим стопам, как сейчас у нее обстоят дела?

— Даша тренируется, занимается в нашей школе синхронного плавания, я помогаю ее тренировать. Она уже имеет разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас Даша, как и все спортсмены, активно готовится к новому сезону.

— Какой вы можете дать главный совет родителям, мечтающим вырастить новых чемпионов?

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Звезды спорта, променявшие плавание на кино, телевидение и сцену— Главное, чтобы родители мечтали не о том, чтобы их дети стали чемпионами, а чтобы они были счастливы, здоровы, нашли в жизни то дело, которым они будут гореть. Вот тогда их дети добьются звездных результатов именно в том направлении, которое они себе выберут. Это важно. Важно «услышать» ребенка, увидеть и почувствовать его желание, найти возможность реализоваться в секции и желательно не далеко от дома. Важно, чтобы попался хороший тренер. Юным спортсменам, как я уже отметила, важно очень много работать. Ну а родителям нужно поддерживать своего ребенка, помогать, быть хорошим, крепким, любящим тылом!