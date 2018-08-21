Педиатры рекомендуют родителям не злоупотреблять развивающими кружками

А лучше давать малышам больше времени на игры.

Американская Академия педиатрии представила новый доклад «Сила игры», в котором простые игры «прописываются» детям, как лекарство. Все дело в том, что в современном мире у маленьких людей порой не остается времени на обычные развлечения. Многие родители стремятся занять каждую минуту своих малышей различными развивающими кружками и занятиями. Раннее развитие ребенка уже давно ставится под сомнение у медиков, а новый доклад — лишь очередное тому подтверждение.

Дело в том, что во время игры у детей вырабатываются важнейшие эмоциональные, социальные, речевые, когнитивные навыки, а также фантазия и воображение. По мнению специалистов, добиться подобного возможно только благодаря свободной форме игры, а не с помощью развивающих занятий.

Из-за различных гаджетов современные дети разучились фантазировать и придумывать свои игры. Все это негативно сказывается на нервной системе. Исследователи выяснили, что дети, которые активно играли, в будущем лучше справлялись со стрессами, учились в школе, а также проще налаживали контакт с людьми.

Чтобы ребенок полноценно развивался, педиатры настоятельно рекомендуют родителям давать детям время на обычные игры, общение со сверстниками, а также и самим принимать активное участие в развлечениях с малышами.

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