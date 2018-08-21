Ещё
Детский омбудсмен не поддержала ужесточение УК после гибели ребёнка в Ступине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский омбудсмен не поддержала ужесточение УК после гибели ребёнка в Ступине 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала ужесточение Уголовного кодекса после гибели мальчика в Ступине, сообщает m24.
«За детей несут ответственность их родители. Если они станут ответственнее и более сознательно подходить к своей миссии, тогда мы сможем избежать подобных трагедий. Это преступная халатность родителей», — заявила она.
По её словам, уже есть уголовная ответственность за оставление человека в опасности.
Что касается случая в Ступине, то Мишонова отметила, что мать наказала себя сама намного сильнее, чем это может сделать кто-то другой.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти запертого в автомобиле ребёнка.
RT на русском: последние новости
В Госдуме намерены взять на контроль ситуацию с гибелью запертого в автомобиле ребёнка «Жил как герои его произведений»: в Москве простились с Эдуардом Успенским В России могут ужесточить требования к приёмным родителям
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ11
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике11
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки26
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши44
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение