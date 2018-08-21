Детский омбудсмен не поддержала ужесточение УК после гибели ребёнка в Ступине

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала ужесточение Уголовного кодекса после гибели мальчика в Ступине, сообщает m24.

«За детей несут ответственность их родители. Если они станут ответственнее и более сознательно подходить к своей миссии, тогда мы сможем избежать подобных трагедий. Это преступная халатность родителей», — заявила она.

По её словам, уже есть уголовная ответственность за оставление человека в опасности.

Что касается случая в Ступине, то Мишонова отметила, что мать наказала себя сама намного сильнее, чем это может сделать кто-то другой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти запертого в автомобиле ребёнка.