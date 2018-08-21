Детский омбудсмен выступила против ужесточения УК после трагедии в Ступине

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила против ужесточения Уголовного кодекса РФ после трагедии в Ступине. Об этом омбудсмен рассказала журналистам телеканала Москва 24.

"За детей несут ответственность их родители. Если они станут ответственнее и более сознательно подходить к своей миссии, тогда мы сможем избежать подобных трагедий. Это преступная халатность родителей", — отметила Мишонова.

Помимо этого, она напомнила, что уже введена уголовная ответственность за оставление человека в опасности. По поводу мер наказания, омбудсмен отметила, что ужесточать их не нужно.

"Мать наказала сама себя намного сильнее, чем это может сделать кто-то другой", — подытожила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Ранее в подмосковном Ступине началось расследование гибели пятилетнего ребенка, который задохнулся в машине. Мать мальчика Олеся Елецкова оставила малыша в салоне с заблокированными дверьми и закрытыми окна на два часа.

Согласно закону, детей младше семи лет нельзя оставлять в машине без присмотра взрослых. Максимальное наказание за нарушение — лишение свободы сроком до 1 года и ограничение родительских прав.