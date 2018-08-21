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Ребенка, незаконно перемещенного в Россию, разыскали приморские судебные приставы
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Ребенка, незаконно перемещенного в Россию, разыскали приморские судебные приставы 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Разыскное дело прекращено.
В результате успешных разыскных мероприятий, проведенных межрайонным отделом судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю, оперативно установлено местонахождение ребенка, разыскиваемого в рамках поступившего из Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки запроса о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
По имеющейся информации, после развода родителей шестилетний мальчик остался проживать с матерью, поддерживая связь с отцом. До того, как супруги развелись, вся семья проживала на территории иностранного государства. Вскоре мать ребенка вышла замуж за гражданина Российской Федерации и приняла решение переехать к нему, покинув свое прежнее место жительства. Имея на руках решение суда иностранного государства, разрешающее выезд ребенка за границу, мать и сын выехали в Российскую Федерацию. Однако в июле этого года отец ребенка в судебном порядке отменил предыдущее решение суда о разрешении выезда сына за границу и обратился в государственные органы своей страны для решения вопроса о дальнейшем общении с ребенком.
На основании документов, поступивших в УФССП России по Приморскому краю, было возбуждено исполнительное производство о розыске ребенка, в рамках которого было заведено разыскное дело.
Проведя ряд разыскных мероприятий, направленных на установление места пребывания мальчика, сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей оперативно выяснили местонахождение ребенка, а также его матери. Ей было вручено уведомление о возможности мирного урегулирования ситуации с бывшим супругом. Разыскное дело прекращено.
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