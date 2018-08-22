Ещё
Что делать, если отец дал запрет на выезд ребенка за границу: реальная история и советы юриста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если отец дал запрет на выезд ребенка за границу: реальная история и советы юриста 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
О запрете отца на выезд ребенка за границу они узнали только в аэропорту. Читайте реальную историю и советы от адвоката, что делать, чтобы обезопасить себя от таких ситуаций.
Рассказывает Елена Мартынова — адвокат по семейным делам и постоянный эксперт «Летидора».
Я обожаю аэропорты. С детства они ассоциировались у меня с летом, каникулами, встречами с бабушками и дедушками, новыми платьями и непременно лучшими впечатлениями.
Обещаю ребенку не работать следующие 10 дней, которые мы проведем вдвоем на таком долгожданном море.
Находим стойку регистрации Москва — Анталья и примыкаем к приветливой супружеской паре с тремя детьми 3, 4 и 9 лет.
Веселая компания одета почти как команда олимпийской сборной, с чемоданами сплошь в виде желтых смайлов, разноцветных леденцов и шоколадных эскимо.
Вот они загадывают, кто будет сидеть у окна в самолете, а кто первый побежит в море, кто будет помогать папе надувать круг, а кто маме — выбирать номер.
Казалось бы, у такой дружной семьи не может быть никаких проблем… Мы знакомимся, сын уже начинает ухаживать за старшей девочкой, и мы вместе предвкушаем путешествие.
Андрей и Марина наконец-то за долгое время смогли позволить себе отдых за границей, а дети впервые увидят море.
Переходим к пункту паспортного контроля и, чтобы не терять время, распределяемся во все окошки.
И вот часть нашей процессии с заветными штампами в загранпаспортах уже давно по одну сторону, а другая в томительном ожидании. Что-то пошло не так…
Адвокат, как и врач, всегда на посту, и понимающий сын отправляет меня на разведку. Человек в погонах разводит руками.
Мои опасения сбываются: выезд старшей дочери за границу запрещен.
Волшебный шар, наполненный надеждами, мечтами и планами на долгожданные каникулы, как в замедленной съемке, вдребезги разбивается о банальную месть бывшего супруга Марины.
Закон о порядке вывоза несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации одним из родителей (усыновителем, опекуном или попечителем) предполагает добросовестность сторон и не требует разрешение второго родителя. Это правило изначально создано в интересах детей, чьи родители не занимаются их воспитанием, не принимают участия в жизни, а зачастую вообще пропадают с радаров. С другой стороны, дабы исключить злоупотребление правами родителями, которые злонамеренно, без согласия или втайне вывозят и крадут своих детей у бывших супругов, закон предполагает возможность запретить такой вывоз.
К сожалению, это правило иногда становится не жизненной необходимостью, а, наоборот, инструментом манипулирования и способом сведения счетов между родителями.
Интересами детей в таких случаях даже не пахнет!
Марина рассталась с бывшим мужем больше пяти лет назад, и, к слову сказать, последний никак не проявлял себя ни в качестве отца, ни бывшего супруга до того момента, пока она не встретила Андрея. Устав оправдываться за заслуженное счастье, она сказала Андрею «да» и, наконец, смогла обрести настоящую семью.
В новом браке паре удалось построить дом, наладить небольшой бизнес, родить еще двух прекрасных детей и отправиться в долгожданный заслуженный отпуск.
Шокирующий подарок нерадивый отец подготовил год назад и уже сам про него забыл.
Таким образом он хотел показать, что недоступная ему роскошь в виде отдыха за границей не может быть позволена и его ребенку. Своего рода «забота» о дочери, которую, по его мнению, не стоит баловать. К сожалению или к счастью, это было единственным проявлением его родительских прав и обязанностей по воспитанию и содержанию своего ребенка.
Важно! Проверять наличие запрета на выезд нужно заранее в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел по месту регистрации ребенка либо у Начальника отдела пограничного контроля ФСБ России непосредственно в предполагаемом международном аэропорту вылета.
Ответ может быть получен в течение 30 дней.
Отменить запрет можно, обратившись в суд по месту жительства того, кто наложил запрет.
Это правило распространяется как на инициатора запрета, так и на другую сторону. То есть просто «передумать» не получится, снять запрет может только суд.
Для наложения запрета достаточно желания одного из родителей. А для его снятия — предоставить доказательства нарушения прав ребенка наложенным запретом или аргументировать необходимость выезда в целях отдыха, обучения, развития или лечения.
Такими документами могут стать:
— рекомендации учителей,
— приглашения зарубежных образовательных учреждений, лагерей,
— заключения врачей (терапевта, психолога, аллерголога).
Положительная судебная практика по отмене запретов, как ничто иное, свидетельствует об их использовании в качестве орудия манипуляции, а не проявления родительской заботы.
К счастью, повторно запретить вывоз ребенка недобросовестный родитель уже не сможет.
Однако зачастую судебный процесс затягивается не на один месяц и зависит от загруженности суда и настойчивости родителя, который может обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Особенного, ускоренного или упрощенного судопроизводства по данным категориям дел закон пока не предусмотрел.
В итоге этой злой шутки с невинным ребенком образ отца в ее глазах, которого она практически и не помнит, приобретет нечеловеческий облик.
Но подлость бывшего мужа не смогла разрушить их крепкую семью.
Общим голосованием было решено, что Марина полетит на отдых с двумя малышами, а старшая дочь останется с отчимом. Они вернут ее украденные каникулы и полетят вдвоем в Диснейленд в ближайшее возможное время!
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
15 быстрых способов поднять самооценку ребенку В Британии женщина приняла роды четвертого ребенка за расстройство желудка Педиатры рекомендуют родителям не злоупотреблять развивающими кружками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ11
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки26
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши45
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»173
Новости партнеров
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение