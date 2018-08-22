Что делать, если отец запретил ребенку ехать за границу

О запрете отца на выезд ребенка за границу они узнали только в аэропорту. Читайте реальную историю и советы от адвоката, что делать, чтобы обезопасить себя от таких ситуаций.

Рассказывает Елена Мартынова — адвокат по семейным делам и постоянный эксперт «Летидора».

Я обожаю аэропорты. С детства они ассоциировались у меня с летом, каникулами, встречами с бабушками и дедушками, новыми платьями и непременно лучшими впечатлениями.

Обещаю ребенку не работать следующие 10 дней, которые мы проведем вдвоем на таком долгожданном море.

Находим стойку регистрации Москва — Анталья и примыкаем к приветливой супружеской паре с тремя детьми 3, 4 и 9 лет.

Веселая компания одета почти как команда олимпийской сборной, с чемоданами сплошь в виде желтых смайлов, разноцветных леденцов и шоколадных эскимо.

Вот они загадывают, кто будет сидеть у окна в самолете, а кто первый побежит в море, кто будет помогать папе надувать круг, а кто маме — выбирать номер.

Казалось бы, у такой дружной семьи не может быть никаких проблем… Мы знакомимся, сын уже начинает ухаживать за старшей девочкой, и мы вместе предвкушаем путешествие.

Андрей и Марина наконец-то за долгое время смогли позволить себе отдых за границей, а дети впервые увидят море.

Переходим к пункту паспортного контроля и, чтобы не терять время, распределяемся во все окошки.

И вот часть нашей процессии с заветными штампами в загранпаспортах уже давно по одну сторону, а другая в томительном ожидании. Что-то пошло не так…

Адвокат, как и врач, всегда на посту, и понимающий сын отправляет меня на разведку. Человек в погонах разводит руками.

Мои опасения сбываются: выезд старшей дочери за границу запрещен.

Волшебный шар, наполненный надеждами, мечтами и планами на долгожданные каникулы, как в замедленной съемке, вдребезги разбивается о банальную месть бывшего супруга Марины.

Закон о порядке вывоза несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации одним из родителей (усыновителем, опекуном или попечителем) предполагает добросовестность сторон и не требует разрешение второго родителя. Это правило изначально создано в интересах детей, чьи родители не занимаются их воспитанием, не принимают участия в жизни, а зачастую вообще пропадают с радаров. С другой стороны, дабы исключить злоупотребление правами родителями, которые злонамеренно, без согласия или втайне вывозят и крадут своих детей у бывших супругов, закон предполагает возможность запретить такой вывоз.

К сожалению, это правило иногда становится не жизненной необходимостью, а, наоборот, инструментом манипулирования и способом сведения счетов между родителями.

Интересами детей в таких случаях даже не пахнет!

Марина рассталась с бывшим мужем больше пяти лет назад, и, к слову сказать, последний никак не проявлял себя ни в качестве отца, ни бывшего супруга до того момента, пока она не встретила Андрея. Устав оправдываться за заслуженное счастье, она сказала Андрею «да» и, наконец, смогла обрести настоящую семью.

В новом браке паре удалось построить дом, наладить небольшой бизнес, родить еще двух прекрасных детей и отправиться в долгожданный заслуженный отпуск.

Шокирующий подарок нерадивый отец подготовил год назад и уже сам про него забыл.

Таким образом он хотел показать, что недоступная ему роскошь в виде отдыха за границей не может быть позволена и его ребенку. Своего рода «забота» о дочери, которую, по его мнению, не стоит баловать. К сожалению или к счастью, это было единственным проявлением его родительских прав и обязанностей по воспитанию и содержанию своего ребенка.

Важно! Проверять наличие запрета на выезд нужно заранее в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел по месту регистрации ребенка либо у Начальника отдела пограничного контроля ФСБ России непосредственно в предполагаемом международном аэропорту вылета.

Ответ может быть получен в течение 30 дней.

Отменить запрет можно, обратившись в суд по месту жительства того, кто наложил запрет.

Это правило распространяется как на инициатора запрета, так и на другую сторону. То есть просто «передумать» не получится, снять запрет может только суд.

Для наложения запрета достаточно желания одного из родителей. А для его снятия — предоставить доказательства нарушения прав ребенка наложенным запретом или аргументировать необходимость выезда в целях отдыха, обучения, развития или лечения.

Такими документами могут стать:

— рекомендации учителей,

— приглашения зарубежных образовательных учреждений, лагерей,

— заключения врачей (терапевта, психолога, аллерголога).

Положительная судебная практика по отмене запретов, как ничто иное, свидетельствует об их использовании в качестве орудия манипуляции, а не проявления родительской заботы.

К счастью, повторно запретить вывоз ребенка недобросовестный родитель уже не сможет.

Однако зачастую судебный процесс затягивается не на один месяц и зависит от загруженности суда и настойчивости родителя, который может обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Особенного, ускоренного или упрощенного судопроизводства по данным категориям дел закон пока не предусмотрел.

В итоге этой злой шутки с невинным ребенком образ отца в ее глазах, которого она практически и не помнит, приобретет нечеловеческий облик.

Но подлость бывшего мужа не смогла разрушить их крепкую семью.

Общим голосованием было решено, что Марина полетит на отдых с двумя малышами, а старшая дочь останется с отчимом. Они вернут ее украденные каникулы и полетят вдвоем в Диснейленд в ближайшее возможное время!