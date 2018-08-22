Как наследуется цвет глаз и почему у некоторых людей глаза разного цвета

Узнайте, как наследуется цвет глаз и почему у некоторых один глаз может быть карим, а другой — зеленым.

Считается, что все дети рождаются сероглазыми и только через несколько месяцев становится понятно, чей цвет глаз унаследовал малыш. Но как же удивляются родители, когда выясняется, что глаза-то у него разные.

Наталья Беглярова, врач-генетик, эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , рассказала «Летидору», от чего зависит цвет глаз у ребенка, может ли у кареглазых родителей родиться голубоглазый малыш и почему глаза бывают разного цвета.

От чего зависит цвет глаз

Цвет радужной оболочки глаза зависит от количества в нем пигмента — меланина. Чем больше пигмента в радужной оболочке, тем темнее будут глаза.

Так, у обладателей каре-черных глаз количество пигмента максимальное.

Почему глаза разного цвета

Иногда мы сталкиваемся с людьми с разноцветными глазами. Например, один карий, а другой голубой или зеленый. Этот феномен называется гетерохромия.

Она встречается не так уж и редко, у каждого сотого, и означает, что один глаз имеет избыток или недостаток пигмента.

Гетерохромия может быть:

— полной, когда каждый глаз имеет свой собственный цвет;

— секторной, когда один глаз имеет несколько участков с разной пигментацией;

— центральной, в этом случае радужная оболочка состоит из нескольких полноценных цветных колец.

Как передается гетерохромия

Гетерохромия может быть двух видов: врожденная или приобретенная.

Последняя возникает в результате различных травм (осколком металлических предметов), нарушения иннервации (снабжение органа нервными клетками — прим. ред.) или воспалительных процессов.

Врожденная гетерохромия иногда может быть признаком каких-нибудь наследственных заболеваний. Но чаще всего это абсолютно безвредная особенность, вызванная мутациями в генах, которые и влияют на распределение меланина в радужной оболочке.

Мутации, собственно и характеризующие все генетические особенности, могут происходить на разных этапах развития. Именно от этого зависит, станет ли она наследственной.

Если мутация произошла у эмбриона, допустим, на пятой неделе развития, когда формировались зачатки глаз, то она и касается только ткани его глаз, а значит, передаваться потомству не будет.

Но мутация могла возникнуть в момент зачатия или в более ранний период развития, на этапе образования зиготы, когда произошло оплодотворение яйцеклетки и началось деление. И если она возникла в одном из генов, который ответственен за распределение меланина, то уже все клетки будут содержать эту мутацию, она будет наследоваться. И когда этот ребенок вырастет, у него могут родиться дети с разноцветными глазами.

Определить, на каком этапе возникла мутация, невозможно, да в этом и нет клинической целесообразности.

Как передается цвет глаз

Также невозможно предсказать, какие глаза будут у ребенка. Цвет глаз имеет полигенную природу, то есть зависит от большого количества генов, от вариаций генетических последовательностей.

Принято считать, что гены, отвечающие за темный цвет глаз, доминантные, а отвечающие за светлые глаза — подавляемые. Но на самом деле все намного сложнее и комбинаций может быть масса.

В недавних исследованиях ученые выявили участки в шести генах, которые могут с большой долей достоверности предсказать цвет глаз будущего ребенка.

Точнее всего прогнозам поддаются карий и голубой цвета. Серый, зеленый — это промежуточные, их предсказать уже сложнее.

Но здесь вновь встает вопрос целесообразности. Теоретически, чтобы узнать цвет глаз у ребенка, будущей маме придется делать прокол и отбирать амниотическую жидкость, которая содержит генетический материал плода. Процедура достаточно рискованная, ее назначают лишь по медицинским показаниям (например, при подозрении на хромосомную патологию плода).

Запланировать же рождение, скажем, голубоглазого малыша в принципе невозможно.

Можно лишь учитывать статистику, согласно которой у кареглазых родителей в 75% случаев ребенок родится с таким же цветом глаз. Небольшая вероятность есть, что у малыша будут зеленые глазки (18%) или даже голубые (7%).

Если у одного из родителей голубые глаза, а у другого — карие, то ребенок с разной степенью вероятности может получить и папин, и мамин цвет. То же самое касается и обладателей голубых и зеленых глаз.

Если один из родителей кареглазый, а другой зеленоглазый, то чаще «побеждают» темные глаза.

Но стопроцентной достоверности генетика никогда не дает. И остается один процент, при котором даже у кареглазых родителей может родиться ребенок с голубыми глазами.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!