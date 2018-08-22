Как наследуется цвет глаз и почему у некоторых людей глаза разного цвета 

Узнайте, как наследуется цвет глаз и почему у некоторых один глаз может быть карим, а другой — зеленым.
Считается, что все дети рождаются сероглазыми и только через несколько месяцев становится понятно, чей цвет глаз унаследовал малыш. Но как же удивляются родители, когда выясняется, что глаза-то у него разные.
Наталья Беглярова, врач-генетик, эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала «Летидору», от чего зависит цвет глаз у ребенка, может ли у кареглазых родителей родиться голубоглазый малыш и почему глаза бывают разного цвета.
От чего зависит цвет глаз
Цвет радужной оболочки глаза зависит от количества в нем пигмента — меланина. Чем больше пигмента в радужной оболочке, тем темнее будут глаза.
Так, у обладателей каре-черных глаз количество пигмента максимальное.
Почему глаза разного цвета
Иногда мы сталкиваемся с людьми с разноцветными глазами. Например, один карий, а другой голубой или зеленый. Этот феномен называется гетерохромия.
Она встречается не так уж и редко, у каждого сотого, и означает, что один глаз имеет избыток или недостаток пигмента.
Гетерохромия может быть:
— полной, когда каждый глаз имеет свой собственный цвет;
— секторной, когда один глаз имеет несколько участков с разной пигментацией;
— центральной, в этом случае радужная оболочка состоит из нескольких полноценных цветных колец.
Как передается гетерохромия
Гетерохромия может быть двух видов: врожденная или приобретенная.
Последняя возникает в результате различных травм (осколком металлических предметов), нарушения иннервации (снабжение органа нервными клетками — прим. ред.) или воспалительных процессов.
Врожденная гетерохромия иногда может быть признаком каких-нибудь наследственных заболеваний. Но чаще всего это абсолютно безвредная особенность, вызванная мутациями в генах, которые и влияют на распределение меланина в радужной оболочке.
Мутации, собственно и характеризующие все генетические особенности, могут происходить на разных этапах развития. Именно от этого зависит, станет ли она наследственной.
Если мутация произошла у эмбриона, допустим, на пятой неделе развития, когда формировались зачатки глаз, то она и касается только ткани его глаз, а значит, передаваться потомству не будет.
Но мутация могла возникнуть в момент зачатия или в более ранний период развития, на этапе образования зиготы, когда произошло оплодотворение яйцеклетки и началось деление. И если она возникла в одном из генов, который ответственен за распределение меланина, то уже все клетки будут содержать эту мутацию, она будет наследоваться. И когда этот ребенок вырастет, у него могут родиться дети с разноцветными глазами.
Определить, на каком этапе возникла мутация, невозможно, да в этом и нет клинической целесообразности.
Как передается цвет глаз
Также невозможно предсказать, какие глаза будут у ребенка. Цвет глаз имеет полигенную природу, то есть зависит от большого количества генов, от вариаций генетических последовательностей.
Принято считать, что гены, отвечающие за темный цвет глаз, доминантные, а отвечающие за светлые глаза — подавляемые. Но на самом деле все намного сложнее и комбинаций может быть масса.
В недавних исследованиях ученые выявили участки в шести генах, которые могут с большой долей достоверности предсказать цвет глаз будущего ребенка.
Точнее всего прогнозам поддаются карий и голубой цвета. Серый, зеленый — это промежуточные, их предсказать уже сложнее.
Но здесь вновь встает вопрос целесообразности. Теоретически, чтобы узнать цвет глаз у ребенка, будущей маме придется делать прокол и отбирать амниотическую жидкость, которая содержит генетический материал плода. Процедура достаточно рискованная, ее назначают лишь по медицинским показаниям (например, при подозрении на хромосомную патологию плода).
Запланировать же рождение, скажем, голубоглазого малыша в принципе невозможно.
Можно лишь учитывать статистику, согласно которой у кареглазых родителей в 75% случаев ребенок родится с таким же цветом глаз. Небольшая вероятность есть, что у малыша будут зеленые глазки (18%) или даже голубые (7%).
Если у одного из родителей голубые глаза, а у другого — карие, то ребенок с разной степенью вероятности может получить и папин, и мамин цвет. То же самое касается и обладателей голубых и зеленых глаз.
Если один из родителей кареглазый, а другой зеленоглазый, то чаще «побеждают» темные глаза.
Но стопроцентной достоверности генетика никогда не дает. И остается один процент, при котором даже у кареглазых родителей может родиться ребенок с голубыми глазами.
Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!