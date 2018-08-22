Ребенок на сорок минут застрял в туалете в туалете торгового центра в Приморье

В среду, 22 августа, в популярном instagram-паблике mark2_che появилось видео и комментарий о том, что трех летний ребенок застрял в общественном туалете торгового центра в Уссурйиске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на паблик.

Запись к посту написала мать ребенка. Она сообщила, что с ребенком зашла в единственный рабочий туалет на пятом этаже, который к тому же оказался платным. Пока она расплачивалась на кассе девочка, забежал в туалет и закрылся изнутри на вертушку. При этом снаружи, дверь можно было открыть только с помощью ключа.

По ее словам, после происшествия ее просили написать жалобу в администрацию ТЦ или прокуратуру , так как данная картина повторяется довольно часто.

Отметим, что ранее в ТЦ туалеты работали на каждом этаже и были бесплатными.