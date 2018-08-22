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Ребенок на сорок минут застрял в туалете в туалете торгового центра в Приморье
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Ребенок на сорок минут застрял в туалете в туалете торгового центра в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В среду, 22 августа, в популярном instagram-паблике mark2_che появилось видео и комментарий о том, что трех летний ребенок застрял в общественном туалете торгового центра в Уссурйиске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на паблик.
Запись к посту написала мать ребенка. Она сообщила, что с ребенком зашла в единственный рабочий туалет на пятом этаже, который к тому же оказался платным. Пока она расплачивалась на кассе девочка, забежал в туалет и закрылся изнутри на вертушку. При этом снаружи, дверь можно было открыть только с помощью ключа.
По ее словам, после происшествия ее просили написать жалобу в администрацию ТЦ или прокуратуру, так как данная картина повторяется довольно часто.
Отметим, что ранее в ТЦ туалеты работали на каждом этаже и были бесплатными.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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