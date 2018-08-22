Как решиться на второго ребёнка?

Вторая беременность

Перед тем как решиться родить второго ребёнка, обязательно посетите врача — особенно если есть проблемы со здоровьем или в первую беременность были осложнения. Врач развеет все ваши страхи и ответ на вопрос о том, как решиться на второго ребёнка, сразу прояснится. Первые роды прошли замечательно? Значит, вторые будут еще лучше — теперь вы знаете, что от вас требуется, и меньше боитесь. То же самое касается ухода за новорожденным.

Преимущества рождения второго ребёнка

Рассмотрим преимущества рождения второго ребёнка:

У вас есть опыт ухода и воспитания с первым ребёнком. А значит, со вторым будет в несколько раз легче.

Появилась возможность сделать что-то еще лучше.

Если от старшего ребёнка остались кроватка, коляска, гардероб (в случае разнополых малышей примерно до года), отлично — меньше денежных затрат.

Теперь у вас уже есть один помощник по уходу и воспитанию. Сколько бы лет ему ни было — посильные дела всегда найдутся.

Планирование ребенка. Как я буду все успевать с двумя детьми?

Организаторским способностям мам двоих карапузов можно позавидовать. Ведь нужно совмещать походы на занятия с прогулками, домашние дела с детскими играми, а также укладывать спать и кормить своих крох одновременно.

Не бойтесь, вы всему научитесь и ко всему приспособитесь. Главное правило: не заставлять весь мир вращаться вокруг вашего младшего, а гармонично вписать его в привычную жизнь.

Самыми трудными периодами могут стать первые месяцы, а также болезни одного или обоих детей: тут будет нужна помощь родственников.

Маленькие хитрости:

Кормление грудью младшего отлично совмещается с чтением сказок или спокойными играми со старшим ребёнком, что уменьшает проявления детской ревности.

На время забудьте о перфекционизме: не требуйте от себя и родных идеального порядка, особенно если устали. Мир и добрые отношения — дороже, а чистоту можно навести и позже в весёлом и бодром настроении.

Избегайте длительных походов по магазинам с детьми. Как правило, им там становится скучно, или может приглянуться какая-нибудь безделушка. А истерики и испорченные нервы вам ни к чему.

Детская психология: отношения младших и старших

С рождением новых детей любовь мамы, как известно, не делится, а приумножается. Поначалу младшему будет доставаться больше мамы, из-за его беззащитности. Не отгоняйте от него старшего, если он проявляет интерес, хочет потрогать малыша, рассказать или показать ему что-то, дать в ручки. Учите его правильному и безопасному взаимодействию, а не изолируйте. Ваши родительские чувства к первенцу могут усилиться — ведь ещё недавно он был сосредоточием вашей любви и заботы, а теперь его потеснил конкурент. Но ведь он тоже ребёнок!

В большой семье дети учатся уступать, уменьшаются проявления эгоизма. Учитывайте это при планировании семьи.

Когда вы будете смотреть, как дети играют вместе, ваше сердце наполнится радостью, а счастье от их одновременных объятий невообразимо. Не только вы, но и вас будут любить вдвое сильнее! И ещё, когда ваши дети вырастут, они всегда смогут рассчитывать на поддержку друг друга.

Как избежать ревности?

Следите за тем, что вы говорите детям, думайте о том, как это воспринимают они. Будьте справедливы: порой братья и сестры следят за каждым благосклонным взглядом или улыбкой. Хвалите одного — тут же похвалите второго.

Не позволяйте старшему обижать малыша, или мешать ему играть. Иногда бывает полезно поиграть в «маленького» со старшим — покачать его на руках, завернуть в одеяло.

Не унижайте детей, особенно в присутствии друг друга, не наказывайте их физически. Попросите родных и друзей, приходя на день рождения к одному из детей с подарком, приносить что-нибудь и для второго.

Если покупаете им игрушки или угощения детям сами, рассчитывайте на двоих и обязательно учите делиться.