Продавец комиксов не выдержал популярности у детей и бросил бизнес

Британец Мэтт Уэст (Matt West), похожий на героя «Симпсонов» — продавца комиксов (Comic Book Guy), закрыл магазинчик, который стал своего рода салуном для детей посетительниц местной парикмахерской. Пока дамочки наводили красоту, дети проводили время в его магазине, но ничего не покупали. Раздраженный продавец отправился в отпуск, заявив, что его бизнес — не «услуга по уходу за детьми». Об этом рассказал сайт Metrо.

Печальную историю о том, как «воспользовались добротой» мистера Уэста рассказал его «сосед» по бизнесу Дэн Крук (Dan Crook)— владелец той самой парикмахерской, посетительницы которой оставляли детей в его магазинчике.

По его словам, Мэтт пытался создать престижное заведение в дорогом районе с коллекционными комиксами, книгами, пластинками, игрушками. А получился какой-то детский сад.

«Я не думаю, что, когда он открыл его, то хотел сделать магазин развлечений для детей. Родители детей, которые захаживают к нему провести время, вероятно, не понимают, что такое магазин», — предположил Крук.

Он также рассказал, что Уэст похож на героя из «Симпсонов» Джеффа Альбертсона — 35-летнего продавца комиксов весом 150 килограммов: он упитан, носит футболку, то и дело отращивает и сбривает бородку. По словам Крука, при виде Мэтта, вы бы наверняка подумали о том, как он похож на персонажа из «Симпсонов».

Внимание детей и подростков к его магазину, в котором они проводили часы, листая комиксы и рассматривая фигурки киногероев, но ничего не покупая, в какой-то момент перестало его радовать. Мэтт заявил, что уходит в отпуск и оставляет магазинчик Miwk другу.