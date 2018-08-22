Ещё
В Приморье найден ребёнок, разыскиваемый отцом за границей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье найден ребёнок, разыскиваемый отцом за границей 

АиФ-Владивосток 42 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки пришёл запрос о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Россию. Судебным приставам Приморского удалось в короткие сроки установить местонахождение ребёнка.
По предварительной информации, после развода родителей ребёнка, мать подростка вышла замуж за  «», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
Проведя розыскные мероприятия, ребёнок и мать были найдены.
АиФ-Владивосток: последние новости
Вопреки обстоятельствам. «Ковчег надежды» дарит мамам-одиночкам второй шанс Необходимые продукты питания ещё сильнее подешевели в Приморье Около 800 литров некачественного молока могло попасть в магазины Приморья
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ14
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь
Наталья Сенчукова поразила снимком в купальнике12
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши45
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
00:19
«Девочка выросла»: Устинья Малинина купается в роскоши
Звёзды Шоу-бизнес
10:24
Скандальные разборки наследников ушедших звезд
Звёзды
07:19
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
Звёзды
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:53
Варум показала, как выглядела 20 лет назад
Звёзды
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение