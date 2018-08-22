В Приморье найден ребёнок, разыскиваемый отцом за границей

В Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки пришёл запрос о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Россию. Судебным приставам Приморского удалось в короткие сроки установить местонахождение ребёнка.

По предварительной информации, после развода родителей ребёнка, мать подростка вышла замуж за «», — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Проведя розыскные мероприятия, ребёнок и мать были найдены.