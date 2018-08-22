Единицы молодоженов в Хабаровском крае пользуются правом на медобследование

Поддержка семей с детьми, семейные ценности объявлены главой региона Вячеславом Шпортом одним из главных приоритетов Хабаровского края. В рамках этой политики в день бракосочетания ЗАГСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре стали выдавать молодоженам сертификаты на внеочередное медицинское обследование. Но, как показывает практика, пользуются ими пока единицы, а зря, рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора Хабаровского перинатального центра, доктор медицинских наук Наталья Владимирова

— Молодые люди, вступающие в брак, рано или поздно задумаются о том, что им надо родить ребенка, — говорит Наталья Владимирова. — Чтобы беременность завершилась нормально, а ребенок родился здоровым, беременность надо планировать. Что это значит? Будущим родителям необходимо пройти обследование хотя бы за три месяца до того момента, когда они перестанут предохраняться и станут думать о ребенке.

Зачастую даже у молодых людей есть множество болезней, о которых они не подозревают. Среди молодых людей сейчас очень распространены ожирение, которое крайне пагубно влияет на беременность, ранняя гипертоническая болезнь, диабет и множество других проблем. Не секрет, что молодежь игнорирует диспансеризацию, дескать, рано об этом беспокоиться. Беременность скрытые проблемы обнаруживает и обостряет. Планирование беременности, своевременное обследование — это основной метод профилактики возможного негативного исхода.

Поэтому у правительства Хабаровского края и возникла идея выдавать сертификат молодой семье. Получив его, женщина идет в свою поликлинику или в женскую консультацию по месту жительства. Врач осматривает ее, составляет рекомендации по обследованию.

Сначала обследуется женщина, потом мужчина. Мужские заболевания меньше влияют на протекание беременности, но они могут привести к тому, что она просто не наступит. В высокоразвитых странах беременность планирует половина семейных пар, а у нас только 15%. У всех остальных беременность наступает спонтанно, и женщины по большей части о состоянии своего здоровья ничего не знают. Узнают потом, когда начинаются проблемы. Хорошо, если женщина, что называется, практически здорова, а если нет? Значит, после обследования нужно привести состояние своего организма в более или менее скомпенсированное состояние.

Если у будущей мамы периодически повышается артериальное давление, но она не ходила к кардиологу, не контролировала свое давление и не пьет никаких препаратов, то постоянный спазм сосудов приведет к неправильному формированию плаценты, женщина может потерять ребенка. А если у нее вес 120 килограммов?

Молодые мужчины, которые употребляют невероятное количество пива, наверное, и не подозревают, что оно приводит к бесплодию. А свобода сексуальных отношений чревата генитальными инфекциями. Если их не лечить, то при беременности они могут вызвать преждевременные роды, пороки в развитии ребенка. Вообще стремление зачать ребенка должно переменить образ жизни будущих родителей, им надо отказаться от вредных привычек. В частности, от алкоголя. Пить в больших дозах женщина не должна и потом, это приводит к тяжелейшему врожденному синдрому алкогольной психопатии детей. Курение мужчины — не лучший вариант поведения, а курение женщины пагубно влияет на гипоксию плода, то есть недостаток кислорода, вызывает преждевременные роды. Это очень серьезный фактор риска.

— Ожидание ребенка — радостное состояние для родителей, — говорит Наталья Владимирова. — К слову, никаких противопоказаний для сексуальной жизни во время беременности нет. Наоборот, это благоприятно влияет на эмоциональное состояние женщины и, конечно, мужчины.

И еще одна рекомендация — в течение трех месяцев до наступления беременности муж и жена должны принимать фолиевую кислоту. И потом с первой недели беременности до двенадцати недель. Так делают во всем мире. Это профилактика врожденных аномалий плода.

Если в течение года супруги не предохраняются, но беременность так и не наступает, это повод для серьезного обследования мужчины и женщины. Оно длится в течение трех-шести месяцев, потом начинается лечение. Если обследование и лечение не помогло еще год, тогда врач акушер-гинеколог выдает направление на ЭКО.

— Тут очень важно, чтобы супруги обращались к нам своевременно, — уточняет Наталья Владимирова. — Иногда люди ждут десять — пятнадцать лет и только потом пытаются прибегнуть к помощи врачей. Лучше это делать в течение двух лет после того, как стало очевидно, что беременность не наступает. А если женщине больше 35 лет, достаточно полгода безуспешных попыток, чтобы начать обследование.

Получить процедуру сейчас можно без очереди, для жителей Хабаровского края она бесплатная, оплачивается по полису обязательного медицинского страхования. В том числе и криозаморозка оставшихся эмбрионов. Хранить их можно сколько угодно долго, пока родители не решат родить очередного ребенка с помощью ЭКО. А вот эта процедура уже платная. Подробнее о том, как попасть на ЭКО, можно прочитать здесь.