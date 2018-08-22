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Разыскиваемого отцом за границей ребенка нашли в Приморье
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Разыскиваемого отцом за границей ребенка нашли в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ребенка незаконно ввезли на территорию Приморского края. Судебные приставы выявили его местонахождение. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
Мать ребенка развелась с его отцом и вышла замуж за гражданина РФ. Она переехала к нему с ребенком с разрешением зарубежного суда на выезд сына за границу. Однако отец оспорил решение суда в июле текущего года. Он обратился в госорганы своей страны, чтобы решить вопрос о дальнейшем общении с сыном.
Мать с ребенком нашли. Женщина получила уведомление о возможности мирно урегулировать с бывшим мужем данный вопрос.
Розыскное дело закрыли.
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