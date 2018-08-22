Разыскиваемого отцом за границей ребенка нашли в Приморье

Ребенка незаконно ввезли на территорию Приморского края. Судебные приставы выявили его местонахождение. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Мать ребенка развелась с его отцом и вышла замуж за гражданина РФ. Она переехала к нему с ребенком с разрешением зарубежного суда на выезд сына за границу. Однако отец оспорил решение суда в июле текущего года. Он обратился в госорганы своей страны, чтобы решить вопрос о дальнейшем общении с сыном.

Мать с ребенком нашли. Женщина получила уведомление о возможности мирно урегулировать с бывшим мужем данный вопрос.

Розыскное дело закрыли.