Квест-марафон «Я познаю мир» обрадовал особенных детей в Новосибирске

Все участники в сборе. Сначала разминка, дальше расходятся по пяти станциям, дети и родители вместе. Организаторы подготовили много интересного — пройти дистанцию в колесе или пробежать на надувных лыжах. Это непросто, но весело.

Задания на скорость, выносливость, меткость и развитие моторики, умение работать в команде и помогать другу другу. Все разработано специально для детей с особенностями здоровья.

Паша родился с синдромом Дауна, однако ходит в обычный детский сад. Мама Ольга рассказывает: с мальчиком много занимается. Почти сразу после его рождения стала членом общества «Даун Синдром», где помогают родителям таких малышей. Этот квест-марафон организован тоже по инициативе общественников. Демковы прошли все четыре этапа: «Сын стал общительнее, не стоит в стороне, включается в игру».

Во вторник, 21 августа, прошла спортивная часть марафона. До этого были культурная и кулинарная — дети ходили в театр и музей, учились готовить завтрак. Квест-марафон постарались сделать не просто веселым, но и познавательным.

«Прежде всего, мы хотим познакомить ребят с разными видами спорта. Инструктор расскажет, что это за вид, какой нужен дополнительный спортивный инвентарь, многому научит. Для нас очень важно просвещение, включение детей с синдромом Дауна и другими нарушениями в общественную жизнь», — рассказала основатель городской общественной организации инвалидов «Общество „Даун синдром“ Татьяна Есипова.

В конце организаторы подводят итоги, награждают самых смелых и ловких. Но, конечно, победа тут не главное. Дети находят друзей, и даже, вполне возможно, дело по душе. Впереди шестой этап. Ребятам расскажут о самых важных профессиях. Конечно, о тех, которые „солнечные дети“ смогут освоить в будущем.