Трехлетнюю девочку 40 минут вызволяли из туалета в ТЦ Приморья

Трехлетний ребенок оказался заперт в туалете одного из торговых центров Уссурийска. Ребенка смогли вызволить только спустя 40 минут. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу mark2_che в социальной сети Instagram.

Трехлетнеяя девочка заскочила в кабинку общественного туалета в торговом центре Уссурийска и защелкнула щеколду, пока ее мама расплачивалась за туалет. Самостоятельно открыть дверь ребенку не удалось.

Чтобы освободить девочку понадобился ключ. Он хранился у охранника. Мужчина пришел с огромной связкой ключей, которые не были подписаны. Найти подходящий удалось не сразу. Через полчаса мать ребенка начала звонить в МЧС . К тому моменту девочка уже выбилась из сил и начала кричать.