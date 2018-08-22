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У Ким Кардашьян стремительно растет животик
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У Ким Кардашьян стремительно растет животик 

WDay.ru 38 минут назад
Фото: WDay.ru
А недавно они с Канье Уэстом объявили, что планируют завести четвертого ребенка.
Все лето Ким показывала своим Instagram-подписчикам видео со своих интенсивных тренировок, а в последних числах июля похвасталась, что она наконец-то сбросила лишний вес. «Сейчас я вешу 119 фунтов (53 кг) — без наращенных волос, конечно», — заявила она. И продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем топе и узких латексных штанах. Выглядела Кардашьян как тростинка: абсолютно плоский живот, стройные ноги, тонкие, но в то же время рельефные плечи…
Но на одном из последних мероприятий Ким в розовом обтягивающем платье засветила… внезапно выросший животик.
«А ведь такая одежда, напротив, должна «утянуть» фигуру», — логично поразмыслили поклонники теледивы. И предположили, что звезда может быть беременна. Тем более, сама знаменитость не раз говорила, что мечтает о большой семьи. А недавно инсайдеры сообщили зарубежным СМИ, что пара все же решилась на четвертого ребенка.
Но Ким вновь планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери. Причем, возможно, той же, что родила ей дочку Чикаго. Из-за того, что две первые беременности Ким проходили с осложнениями, самостоятельно Кардашьян рожать больше не хочет. Так что у внезапных лишних килограммов Ким другие причины — может быть, калорийная еда или элементарная лень.
Напомним, всего у Ким и Канье сейчас трое детей: саршая дочка Норт, двухлетний малыш Сэйнт и Чикаго, которая появилась на свет в январе. Для «полного комплекта» звездная чета хочет еще мальчика.
При этом на четвертом ребенке Ким планирует все-таки остановиться. «Я не думаю, что смогу справиться с большим количеством детей, — рассказывала звезда. — Мое время не резиновое. И я думаю, что важно, чтобы в семье женщина уделяла мужу столько же внимания, сколько детям».
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