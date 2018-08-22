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Пропал ребёнок: орловские полицейские разыскали шестилетнего малыша
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Пропал ребёнок: орловские полицейские разыскали шестилетнего малыша 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
ЧП произошло в одном из посёлков Краснозоренского района Орловской области на этой неделе 20 августа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ребёнок 2012 года рождения самостоятельно ушел из дома. Родители, обнаружив, что сына нет дома, стали искать его самостоятельно. Поиски не дали результатов и через несколько часов они обратились в полицию.
По тревоге был поднят весь личный состав полиции и межмуниципального отдела МВД России «Новодеревеньковское». Сотрудники УМВД прочесали весь посёлок, заброшенные строения, сараи и заросли кустов.
В итоге через несколько часов после поступления информации о пропаже мальчик был обнаружен около бывшего колхозного сада участковыми полиции, ехавшими на машине. Малыша передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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