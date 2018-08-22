Оренбурженка оспорила запрет бывшего мужа на выезд с ребенком за границу

На днях Центральный райсуд Оренбурга рассмотрел дело о снятии запрета на ограничение выезда ребенка за пределы России. Истица с ответчиком были женаты, сообщают в инстанции. В браке у них родился ребенок. После развода несовершеннолетний остался с матерью.

Перед началом нового учебного года женщина решила съездить с ребенком в Турцию, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Отец ребенка оказался против и подал заявление в полицию. На выезд ребенка за границу наложили ограничение. Мать об этом не знала, и приобрела турпутевку.

В суде женщина просила снять запрет и представила заявку на туристическое обслуживание. Она посчитала, что отец ребенка нарушает его права. Более того, он не уведомил бывшую жену о наложении запрета.

Ответчик пояснил, что опасался того, что женщина увезет их общего ребенка за границу на ПМЖ с новым супругом. По его мнению, бывшая жена должна была сама убедиться в отсутствии ограничений на выезд, прежде чем покупать путевку. В суде мать ребенка предоставила справку из медучреждения, подтверждающую заболевание ребенка. Врачи рекомендуют ему санаторное лечение в приморском климате.

Ознакомившись со всеми материалами дела, суд решил, что временный выезд за границу с матерью не противоречит интересам несовершеннолетнего. А вот ответчик как раз нарушает право своего ребенка на отдых.

Таким образом, исковые требования о снятия запрета на выезд и взыскании компенсации удовлетворил частично. Матери разрешили увезти ребенка за границу на время без согласия отца. В законную силу решение суда еще не вступило.