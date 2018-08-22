А были ли каникулы. Готовим ребёнка к встрече со школой безболезненно

На смену лету приходит осень, каникулам — школа. Одни семьи готовятся к сезонной вехе ответственно, другие собираются впопыхах. Как быстро летит время! Некогда понять, хорошо ли отдохнул ребёнок, хватит ли ему сил на множество секций и почему он так любит болтать на уроке физики. Каковы потребности подрастающего человека? Что он нашёл в этих гаджетах, подозрительных компаниях и зачем выкрасил волосы в зелёный цвет? Как во имя любви не уничтожить тягу к знаниям? На эти и другие вопросы ответила детский психолог Ярослава Рындина.

Поваляем дурака, а потом…

— Какое короткое лето! — традиционно накануне сентября вздыхают родители и дети. Почему складывается такое впечатление?

— Дело в огромных темпах, которые наращивает сегодня учебный процесс. Дети не только в школу ходят, но и в несколько кружков одновременно, посещают дополнительные занятия, нанимают репетиторов. К ЕГЭ начинают готовиться чуть ли не с пелёнок! А когда наступают каникулы, не знают, что с этим делать. Теряются конкретные задачи — не учусь, не тружусь, происходит рассеивание внимания и долгая адаптация организма к свободе. Это выбивает из контакта с реальностью — время течёт по-другому, кажется, что много всего успеешь. Вопрос о том, как уметь отдыхать, позволять себе быть не занятым. С этим непросто и у взрослых, и у детей. Однако бесцельное времяпровождение иногда полезно для организма.

— Да ведь и так большинство детей три месяца бьют баклуши!

— Не согласна, есть разные истории. Сейчас ЕГЭ так запугал народ, что к нему готовятся как к войне, задолго и даже в летнее время. Кто-то нанимает репетиторов, кто-то решает тома задачников, тестов. Я считаю, что летом в первую очередь детям необходимо напитаться множеством контактов с окружающей средой. Когда они просто гуляют, бегают с палкой или мячом во дворе, раскапывают червяков или строят замки на морском берегу — это продолжение образовательной деятельности. Необязательно корпеть над учебником, до шестого класса детям необходима эмоциональная разгрузка. А в подростковом возрасте они начинают определять собственное место в обществе. Всё это сложно постичь с репетитором. У детей больше интересов, чем кажется взрослым.

— Как оптимально настроиться на учебный год?

— Родителям важно изучать своих детей с точки зрения темперамента и работы нервной системы. Это бесценное знание, которое помогает понять те или иные реакции ребёнка при адаптации в новой среде, в его учёбе, отношении с людьми. Кто он — экстраверт или интроверт? Быстро загорается идеей и быстро выключается или, напротив? К сожалению, в школьной системе эти моменты учитываются редко, все дети уравнены под одну гребёнку. Родители, просто наблюдая за детьми, могут им помочь. Активным детям по силам и на летних каникулах дозированно заняться подготовкой. Есть дети с истощаемой нервной системой, которым необходимо восстанавливать ресурсы. С ними важно заранее обсуждать, что скоро начнётся учёба. Для первоклассника школа — огромный стресс, и родители часто подливают масла в огонь. Покупку тетрадей, учебников, школьной формы можно превратить в увлекательный процесс, вместо этого родители таскают по рынкам детей, как бессловесные мягкие игрушки. Какова роль в этом их драгоценных чад, предпочитают не думать. Какие цветы подарить учителю? Какой расцветки ранец? Как сказала мама, так и будет!

Почему деревья разные?

— Трудно перейти от безалаберного летнего к строгому школьному режиму дня?

— Распорядок дня лучше выстраивать заранее, чтобы молодой организм мог к этому привыкнуть. В начальных классах некоторым детям оставляют сонный час. Бывает так, что в саду ребёнок не смыкает днём глаз, а в школе начинает клевать носом — устаёт. Все яркие шумные мероприятия ближе к школе лучше сводить к минимуму. И снова не забывать о роли самого школьника в организации дня. Не стоит жёстко объявлять комендантский час. Чаще спрашивать о самочувствии ребёнка.

— Гаджеты мешают засыпать?

— Пеняя на электронные носители, родители забывают, что они же детей на эти гаджеты посадили. Дело в том, что дети дошкольного возраста быстро подсаживаются на подобные развлечения. Кстати, не менее важно знать, чем конкретно они там занимаются, почему на это уходит столько времени? Нужно договариваться, находить альтернативы. Видеть индивидуальности ребёнка, уважать его личность. Ребёнок ищет в жизни себя сам, взрослые же необходимы в качестве опоры. В этом отличие от учебных стандартов: учитель говорит как надо, а дети лишь пассивные участники урока. У них элементарно не развивается саморегуляция.

— А битва за домашнее задание кому нужна?

— Уроки превращаются в повинность и для родителей, и детей. Базовые потребности в уважении, признании, любви, развитии перекрываются. Всё это происходит насильно, из-под палки. Я советую родителям учиться слышать себя и ребёнка. Что происходит и почему я так злюсь? Что страшного в том, если сейчас мы с сыном или дочкой пять минут поваляем дурака? А потом попробуем сделать это несчастное задание! Не страшно, если он не понимает. Поинтересуйтесь у ребёнка — тебе эта тема интересна? Если нет, почему? Как можно её изучить? Где взять знания? Мы не отменяем важность уроков, но рассуждаем, как сделать это интересно.

Недавно 5-летний ребёнок спросил меня: «А почему деревья такие разные»? Я честно ответила, что не знаю. Потом мы обсудили возможные варианты поиска информации. В итоге ребёнок дошёл с родителями до библиотеки, и процесс познания продолжается до сих пор. А если бы я «убила» его конкретным ответом? Интерес был бы исчерпан. Жаль, что родители порой не могут себе позволить совершить ошибку, испытать новый опыт с ребёнком. Криво написано, не так оформлено! Вот и сидят и переделывают по-взрослому. Поверьте, неприятные эмоции уходят, как только мы загораемся интересом. И не паримся, какая будет за это оценка.

Не ребёнок, а проект!

— Некоторые психологи бьют в набат: чуть тройка — сразу к ним!

— Прежде чем идти к специалисту, поговорите с ребёнком. Могут выясниться любопытные детали. К примеру, что не может слушать, не понимает учителя, не нравится предмет или он весь урок просто проболтал. Молодец, признался честно. А кто из нас не разговаривал на уроке с соседом по парте? Нужно решать, каким образом оценку исправить. Чаще реакция на признание бурная: «Что значит проболтал? Мы с отцом пашем, а ты… »

— В чём особенность подхода к подросткам?

— Как выразился мой коллега, дети в переходном возрасте ходят по горящей земле. Они находятся в стрессовом состоянии всегда, обнаруживая новые качества в себе. Почему так много конфликтов? Родители отказываются понимать детей. А ведь всё, что ими движет, — любовь к детям и страх за то, что с ними что-то будет не так. Так возникают истории с радикальной окраской волос, внезапными увлечениями.

Показательный пример: подросткам в летнем лагере не очень интересно разговаривать с родителями по телефону. У них масса срочных дел. Взрослые обижаются, а дети ввергаются в стресс, ведь они хотят, чтобы родители испытывали положительные эмоции. Им приходится ломать себя, чтобы взрослые были довольны. Я много работаю с подростковыми командами КВН и наблюдаю негативную реакцию родителей. Им кажется, что из-за КВН дети не окончат школу.

— А как же тенденция охватить как можно больше секций и кружков?

— Родители будто рожают не ребёнка, а проект, в который нужно вкладываться материально. И делается это по большой любви. Ещё раз поставлю во главу угла наблюдение за детьми и понимание их потребностей, а не иллюзорной картинки, возникшей в головах мам и пап. А потом мы удивляемся, откуда столько подростков, которые ничего не хотят? Они устали от секций, как пенсионеры, готовы сидеть и ничего не делать. Важно понимать, зачем ребёнку тот или иной кружок, разбираться в задачах возраста, темпераменте. Сегодня на эту тему огромное количество информации.

— Ярослава, лично для вас что означает переход от лета к осени?

— У меня новый год наступает одновременно с учебным. Это время, когда строятся планы. Я бы рекомендовала каждому искать для себя ресурсные точки опоры, которые спасут от осенней хандры. Что поможет восполнить энергию? Творчество, поход в тренажёрный зал, отдых с семьёй, приготовление любимого блюда. У каждого своё. Важно не пренебрегать делами, которыми занимаетесь с удовольствием.

ДОСЬЕ

Ярослава Станиславовна Рындина родилась во Владивостоке в 1991 году. Образование: ДВГТУ — преподаватель английского языка, ДВФУ — педагог-психолог. Обладатель премии молодёжи города Владивостока.