Диана Арбенина опубликовала видео с сыном и дочерью

Известная исполнительница поделилась забавным семейным видеороликом.

Диана Арбенина показала, как ее дети, восьмилетние двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро, страна! И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе…😉 Двойняшки порой напоминают мне супружескую пару, в которой партнеры уже запредельно достали друг друга, бедняги. С той лишь разницей, что они все же всегда могут развестись, а двойняшки — как спел классик рока — связаны одной цепью…»

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

21 Авг 2018 в 11:25 PDT А смотрят дети фильм и правда очень необычно! Марта держит перед собой планшет, а Артем… слушает его!

Никогда не видела, чтобы люди так смотрели фильм. Одна смотрит, другой слушает. Нет, никогда, ни за что я не хотела бы быть двойняшкой!

— смеется звездная мама.

Напомним, в феврале 2010 года Диана Арбенина стала мамой. Певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту.

О появлении на свет своих малышей артистка особо не распространяется: «Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек… Женщина должна почувствовать инстинкт материнства», — коротко поясняла звезда.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

21 Фев 2018 в 7:30 PST К слову, не так давно Диана Арбенина заговорила о замужестве.

Фото: Instagram @d_arbenina