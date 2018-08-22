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Диана Арбенина опубликовала видео с сыном и дочерью
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Диана Арбенина опубликовала видео с сыном и дочерью 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
Известная исполнительница поделилась забавным семейным видеороликом.
Диана Арбенина показала, как ее дети, восьмилетние двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро, страна! И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе…😉 Двойняшки порой напоминают мне супружескую пару, в которой партнеры уже запредельно достали друг друга, бедняги. С той лишь разницей, что они все же всегда могут развестись, а двойняшки — как спел классик рока — связаны одной цепью…»
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
21 Авг 2018 в 11:25 PDT  А смотрят дети фильм и правда очень необычно! Марта держит перед собой планшет, а Артем… слушает его!
Никогда не видела, чтобы люди так смотрели фильм. Одна смотрит, другой слушает. Нет, никогда, ни за что я не хотела бы быть двойняшкой!
— смеется звездная мама.
Напомним, в феврале 2010 года Диана Арбенина стала мамой. Певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту.
О появлении на свет своих малышей артистка особо не распространяется: «Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек… Женщина должна почувствовать инстинкт материнства», — коротко поясняла звезда.
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
21 Фев 2018 в 7:30 PST  К слову, не так давно Диана Арбенина заговорила о замужестве.
Фото: Instagram @d_arbenina
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