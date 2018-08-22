Соседи экстренного реагирования. Как воспринимать детские крики за стеной?

Главное правило в профилактике социального сиротства — не допустить развития кризиса в семье.

Это поможет сохранить тёплые отношения между детьми и родителями. А что делать, если кризисная ситуация развивается на наших глазах? Например, новые соседи, приличные с виду люди, каждый вечер очень сильно кричат на сына-школьника, слышен детский плач. Узнаем мнения экспертов о том, нужно ли неравнодушным жителям Приморья вмешиваться в жизни с виду неблагополучных семей.

Способов помочь много

Заведующая отделением помощи семье и детям «Семь-я» реабилитационного центра «Парус надежды» Яна Свистунова:

— Нельзя оставаться равнодушным к насилию по отношению к детям. Не важно, речь идёт о «разовых» побоях ребёнка уставшей матерью в супермаркете или систематическом психологическом или физическом давлении родителей на «трудного» подростка. Оправданий для жестокого обращения с ребёнком не существует. В случае с общественными местами, когда незнакомый взрослый крайне некорректно себя ведёт с малышом, невольный свидетель происшествия имеет полное право вмешаться: без агрессии или «наездов» одёрнуть родителя, попытаться переключить его внимание на что-то другое. Путь родитель кричит на вас самыми плохими словами, главное, что вы отвлекли его внимание от малыша и показали ребёнку, что общество никогда не оставит его одного со своей бедой. Если же вы постоянно видите проявления насилия, например, у соседей, то я бы порекомендовала обратиться в бесплатную службу «Социальный патруль».

Директор краевой общественной организации социальной поддержки населения «Живая надежда» Александр Витальев:

— Вмешиваться в жизнь даже с виду неблагополучных семей необходимо, только сначала нужно хорошо подумать: не видя глубинные причины конфликта, можно навредить детско-родительским отношениям. В более серьёзных ситуациях, когда стоит вопрос об угрозе жизни и здоровью необходимо обратиться в надзорные органы. Чаще всегда мы брезгливо отворачиваемся от чужой беды, делаем вид, что это не наше дело, забывая, что на кону стоит судьба человека. Не только ребёнка, но и, например, матери, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

В большинстве случаев девушки идут по кривой дорожке не по собственной воле, а из-за предательства взрослых. Недавно к нам в приют привели беременную женщину, скитавшуюся по подвалам, подъездам города — она была не в состоянии помочь себе сама и без участия случайного гражданина просто пропала бы. Сегодня у женщины есть крыша над головой, еда и реальный шанс на новую жизнь. Способов помочь маленькой семье в кризисе множество: от разговора по душам до приобретения предметов первой необходимости — продуктов, одежды и гигиенических наборов.

Важен мотив

Мама шестерых кровных и семерых приёмных детей из Спасска-Дальнего Анна Зимина:

— Здесь важен мотив постороннего человека, только с желанием помочь семье, а не наказать её, гражданин имеет моральное право «вмешаться». Если мы говорим о случаях насилия, реакция должна быть незамедлительной. Но когда речь идёт о внешнем неблагополучии: бедная одежда, нехватка необходимых школьных принадлежностей в школе, крайне неопрятный внешний вид, странное поведение ребёнка и т. д., люди должны грамотно предложить свою помощь семье, а не делать поспешные выводы. Вполне возможно, что младенец днями и ночами плачет на руках у неопытной молодой мамы-одиночки, которой не к кому обратиться за советом. Или ребёнок ворует в школе потому, что не знает, что делать с излишней свободой, когда родители пропадают сутками на работе, чтобы прокормить чадо. Мама кричит на малыша не потому, что не любит его, а от усталости и невозможности выговориться и т. д. Главное — проявить участие.

У меня был случай, когда проблемы с виду неблагополучной семьи растаяли на глазах, после того, как соседка согласилась безвозмездно присмотреть за оравой малышей пару часов. В это время мама подала заявление на восстановление документов и смогла наконец-то оформить детское пособие. Позже наняла няню и устроилась на работу. От прежнего неблагополучия не осталось и следа.

Руководитель Альянса инициатив «Приморье без сирот», приёмный отец Сергей Ким:

— Некомпетентным гражданам вмешиваться в дела чужой семьи противопоказано. Страшно представить, что будет, если каждому дать право оценивать степень неблагополучности. Как будем проверять семью: по неопрятному внешнему виду ребёнка, степени «забитости» холодильника продуктами на сегодняшний день или уровню зарплаты родителей? Это не правильно, ведь посторонний человек не знает всей «кухни» этой семьи и не имеет право поднимать вопрос об изъятии ребёнка. Лучшее, что могут в данном контексте сделать граждане — следить за собственной семьёй, родственниками.

Исключение: экстремальные ситуации. Но и здесь люди должны лишь сообщить о факте, а вмешиваться должны органы системы профилактики. Если они выполняют свою работу хорошо, не для «галочки», реально проверяя семьи и ставя их на патронаж на ранней стадии «кризиса», у нас исчезнет проблема социального сиротства как факт. Государству необходимо развивать систему оказания финансовой помощи кровным семьям, создавать больше реабилитационных центров не только для детей, но и для родителей.

Начальник отдела опеки и попечительства по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району Валентина Феденёва:

— Нужно донести до людей, что обратиться за помощью в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних, опеку при первых признаках неблагополучия в семьях — это не стукачество, а оказание настоящей помощи людям в беде. Делать это нужно в пределах разумного, не из мести и не на почве единичной крупной бытовой ссоры. Если ребёнок каждый вечер плачет за стенкой, нужно убедиться, что это не связано с банальными капризами перед сном. Жалоба должна быть предметной: кто, как часто и по какой причине родители конфликтуют с ребёнком. Я против «самосуда», когда соседи из благих намерений добавляют красок в ситуацию, чтобы ребёнка обязательно изъяли. Наша цель не изъятие, а охрана детского благополучия и сохранение кровной семьи.

Прежде чем писать жалобы нам, порекомендуйте родителям обратиться за социальным сопровождением по месту жительства или в реабилитационные центры для несовершеннолетних. Если семья стесняется или боится, сами позвоните психологам мобильной бригады «Друг, помощник, консультант» и скажите, куда нужно выехать (телефон: 8 (423) 290-20-11).

Не доводить до предела

Психолог-педагог, замдиректора по методической работе «Паруса Надежды» Наталья Влох:

— Если у вас есть прямые или косвенные факты жестокого обращения с ребёнком, регулярно слышите детские крики, плач за стеной, видите синяки, царапины на теле ребёнка — проходить мимо такой беды никак нельзя. Именно вы можете оказаться тем человеком, который поможет ребёнку и защитит его. А сотрудникам органов системы профилактики некогда размышлять о мотивах жалобы соседа, учителя или родственника, когда на кону стоит жизнь и здоровье маленького члена нашего общества.

Если ситуация в квартире представляет опасность для ребёнка, обратитесь в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разберутся, необходимо ли обращаться к крайней мере — изъятию малыша из семьи или достаточно будет ограничить родителей в правах до «морального выздоровления». А ребёнка на это время поместить в социально-реабилитационное или медицинское учреждение, чтобы пройти курс социальной или медицинской реабилитации после пережитых травм.

Звонки неравнодушных граждан помогают в кратчайшие сроки отреагировать на обращение и помочь семьям, прийти на помощь ребёнку, родители которого не справляются по тем или иным причинам со своими обязанностями. Не кормят, не ухаживают, допускают по отношению к нему элементы жесткого обращения, физического или психологического насилия. Мы работаем с причинами неблагополучия семьи, и с её следствием — различными травмами у детей.

У нас нет «идеи фикс» по непременному разлучению малыша с неблагополучной мамой, мы делаем всё, чтобы ребёнок остался в кровной семье, воспитывался родными родителями.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

В случае выявления факта жестокого обращения с детьми обратитесь по единому общероссийскому номеру детского телефона доверия: 8-800-2000-122; 2-902-011 или в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»: 8 (423) 249-72-68; Кризисно-адаптационный центр «Мир ребёнка» на базе детской психиатрической больницы 8 (423) 220-65-73, 8 (423) 207-70-75.

«По указанным телефонам могут звонить родственники, соседи, родители одноклассников, кто угодно, располагающий информацией о жестоком обращении с ребёнком. Чтобы оперативно отреагировать на звонок, нам необходима полная информация о случившемся: кто звонил, что произошло, при каких обстоятельствах, как часто у них случают подобные конфликты, где проживает данная семья, ФИО родителей и пострадавших детей и контактные телефоны (если известно), и т. д. Чем больше информации предоставит обратившийся, тем мы объективнее оценим степень серьёзности ситуации в семье, составим обращение в комиссию по делам несовершеннолетних, опеку и быстрее придём на помощь ребёнку», — рассказали в Кризисно-адаптационном центре при краевой детской психиатрической больнице.