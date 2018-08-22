Рюкзак с Парижем и блузка в рюшах. Сколько стоит собрать ребенка в школу

Подготовка к школе каждое лето доставляет немало хлопот родителям. Как выбрать удобный рюкзак? Где заказать школьную форму подешевле? Как реагировать на бесконечные поборы на родительских собраниях? «АиФ-Черноземье» выяснил, во сколько обходится воронежцам собрать ребенка в школу и с какими проблемами им приходится сталкиваться ежегодно.

От формы до карандашей

Самая дорогостоящая статья расходов — это школьная форма. Чтобы одеть и обуть ребенка, надо заплатить круглую сумму. Цена за полный комплект может доходить до 10 тысяч рублей. И это с учетом того что ребенок растет, а значит обновлять форму приходится чуть ли ни ежегодно.

«С каждым годом собрать ребенка в школу становится все сложней и дороже. Цены растут на все — начиная от формы и заканчивая учебниками. Конечно, если не обращать внимания на качество, то можно купить туфли в гипермаркете меньше чем за тысячу. Но если родителей все же заботит, чтобы обувь была кожаной, то готовьтесь выложить не меньше трех тысяч, — рассказывает мама четвероклассницы Людмила Мошурова. — В полный комплект школьной формы для девочки входит юбка, пиджак, сарафан и брюки на зиму. Меньше 10 тысяч он, скорей всего, стоить не будет. Приходится выкручиваться, экономить. Я, например, брюки для Сони не покупала. Зимой надеваю ей под сарафан шерстяные лосины, которые она в школе снимает. И не забываем о комплекте блузок. Если ткань хорошая, то за каждую придется заплатить около двух тысяч. Можно, конечно, и за 350 рублей купить, но и материал, и фасон будут соответствующими. Да и ребенок может начать комплексовать. Она ведь смотрит на других девочек, у которых блузки в рюшечках и бантиках, и ей тоже хочется. У нас даже был однажды неприятный инцидент, когда я обрезала Соне рукава на рубашке, когда она из нее выросла, а в школе ее за это обсмеяли. Мол, что тебе родители не могут купить рубашку девчачью?»

Цена на рюкзаки и ранцы тоже варьируется в зависимости от качества и моды — от тысячи до десяти тысяч рублей. Новые модные веяния бьют по карману родителей, но как объяснить это ребенку, который еще в прошлом году ходил с розовым рюкзаком, а в этом году решил, что нужен желтый?

По закону все учебники и дидактические материалы ребенку обязана выдавать школа. Но, к сожалению, закон работает далеко не всегда. И даже если учебниками детей и снабжают, то обойти стороной книжный магазин все равно не получится. Школьная программа построена таким образом, что ученику необходимы еще и рабочие тетради практически по каждому предмету. Готовьтесь заплатить за них 2 — 3 тысячи рублей.

Приятно отмечать, что за год цены на канцтовары практически не изменились. Возможно, это связано с большой конкуренцией — ведь сегодня канцтовары можно купить не только в специализированных магазинах, но и во всех гипермаркетах. За комплект тетрадей, дневник, пенал, ручки, карандаши и прочие учебные принадлежности воронежцы заплатят от 1,5 тысяч рублей. Чтобы не тратить лишние деньги, стоит обращать внимание на акции — они проходят практически во всех магазинах.

«Плачем от школы больше, чем дети»

Но с началом учебного года головная боль от школы у родителей не проходит. Сборы на ремонт школы, подарки учителям, выпускные. Не удивительно, что многие родители признаются: «Мы плачем от школы больше, чем наши дети».

«Пошла мода устраивать выпускные не только в одиннадцатом, но и в четвертом, девятом классах. Впереди нас ждет выпускной из начальной школы. Конечно, я не против праздника для своего ребенка. Но почему бы не ограничиться веселыми посиделками в классе? Вместо этого нас ждет пышное празднество, за которое придется заплатить немало. Одно платье «принцессы» обойдется тысяч в пять», — добавляет Людмила.

Еще одна серьезная проблема — это желание детей продемонстрировать обеспеченность своей семьи. Школьники хвастаются брендовыми вещами, новыми смартфонами и другими гаджетами.

«Если ребенку купили iPhone, он обязательно положит его на парту «яблоком» вверх и при каждом удобном случае будет хвастаться своей обновкой. У нас в классе таких детей немало. Насмотревшись на одноклассников, сын приходит домой и просит сделать ему такой же подарок. Как объяснить ребенку, что у нас нет денег на такие дорогие покупки, чтобы не расстроить его? Иногда приходится сдаваться. Но проблема в том, что дети в этом возрасте невнимательные. Часто дорогие «игрушки» ломаются или теряются. Тем еще обидней», — признается мама второклассника Наталья Семенова

И, конечно, каждый родитель знает, что такое поборы в школах. Деньги приходится сдавать в фонд школы, на ремонт класса, охрану, подарки учителям. Да, все это незаконно. Но какой родитель захочет, чтобы в его ребенка «тыкали пальцем»? Поэтому многие со скрипом отсчитывают деньги в родительский комитет и молчат.