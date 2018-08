Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз

Спустя семь месяцев после рождения малышки Чикаго Ким Кардашьян Канье Уэст планируют четвертого ребенка. Об этом приближенный к паре источник рассказал журналистам Us Weekly. По словам инсайдера, звездная пара вновь прибегнет к услугам суррогатной матери.

У Канье и Ким есть последний эмбрион — мальчик. В ближайшее время его подсадят суррогатной матери, — прокомментировал знакомый пары.

Easter pics are up on my app?? @marcushyde

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 6, 2018 at 8:12am PDT Это будет второй случай, когда Ким и Канье обращаются к суррогатной матери. Таким образом на свет появилась их дочка Чикаго. Как оказалось, Кардашьян нельзя больше рожать самостоятельно из-за предыдущих сложных родов. Помимо Чикаго пара воспитывает дочь Норт и сына Сэйнта. Их Ким родила естественным путем. Вероятно, четвертый ребенок будет последним в семье Канье Уэста. В одном из интервью его супруга призналась, что с большим количеством детей она просто не справится.