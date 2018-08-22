Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями

И уже известен пол малыша!

Ким Кардашьян и Канье Уэст — пожалуй, самая известная голливудская пара. Совсем недавно на свет появился их третий ребенок. А теперь стало известно, что супруги в скором времени станут родителями в четвертый раз.

Об этом приближенный к паре источник рассказал в интервью изданию Us Weekly. Инсайдер заявил, что звездная пара снова воспользуется услугами суррогатной матери.

У Канье и Ким есть последний эмбрион — мальчик. В ближайшее время его подсадят суррогатной матери,

— сообщил осведомленный источник.

Неудивительно, ведь весной 2018 года в одном из выпусков шоу «Семейство Кардашьян» Канье Уэст просил жену о четвертом малыше. При этом сама Ким не была против, однако отметила, что больше четырех детей она воспитывать точно не сможет:

Я вряд ли управлюсь больше чем с четырьмя детьми, ведь тогда я не смогу уделить каждому достаточно времени,

— говорил звездная мама.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

13 Авг 2018 в 6:34 PDT Напомним, Ким Кардашьян замужем за рэпером Канье Уэстом с 2014 года (для светской дивы брак стал третьим). До свадьбы влюбленные встречались два года. Помимо семимесячной малышки Чикаго супруги воспитывают двоих детей: дочь Норт появилась на свет в 2013 году, а сын Сейнт родился в 2015 году.

Отметим, третьего ребенка для пары выносила суррогатная мать, самой Ким врачи запретили самостоятельно вынашивать и рожать малыша из-за серьезного риска для здоровья.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

6 Апр 2018 в 8:12 PDT Фото: Instagram @kimkardashian