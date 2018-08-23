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Ким Кардашьян прокомментировала слухи о планах на четвертого ребенка
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Ким Кардашьян прокомментировала слухи о планах на четвертого ребенка 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя Ким Кардашьян отреагировала на слухи о грядущем пополнении в семье.
Накануне в Сети появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст уже в ближайшее время снова воспользуются услугами суррогатной матери, которая родит им сына. Отмечалось, что этот ребенок, вероятно, станет последним для звездной пары. Ким говорила, что она не справится в большим количеством детей. Сейчас же на все появившиеся слухи отреагировала сама звезда реалити. В интервью порталу Е! Кардашьян рассказала, как обстоят дела на самом деле.
— с улыбкой сказала Ким репортерам.
Напомним, сейчас Ким и Канье воспитывают 5-летнюю Норт, 2-летнего Сейнта, рожденных самостоятельно Кардашьян, а также Чикаго, которая появилась в январе этого года от суррогатной матери.
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Фото:Instagram
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