Ким Кардашьян прокомментировала слухи о планах на четвертого ребенка

37-летняя Ким Кардашьян отреагировала на слухи о грядущем пополнении в семье.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст уже в ближайшее время снова воспользуются услугами суррогатной матери, которая родит им сына. Отмечалось, что этот ребенок, вероятно, станет последним для звездной пары. Ким говорила, что она не справится в большим количеством детей. Сейчас же на все появившиеся слухи отреагировала сама звезда реалити. В интервью порталу Е! Кардашьян рассказала, как обстоят дела на самом деле.

— с улыбкой сказала Ким репортерам.

Напомним, сейчас Ким и Канье воспитывают 5-летнюю Норт, 2-летнего Сейнта, рожденных самостоятельно Кардашьян, а также Чикаго, которая появилась в январе этого года от суррогатной матери.

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Фото:Instagram