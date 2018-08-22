В Сети обсуждают беременность телеведущей Ирены Понарошку

Поклонники уже поздравляют звезду с грядущим пополнением в семье.

Российская телеведущая Ирена Понарошку, возможно, готовится стать мамой во второй раз. По крайней мере, в этом убеждены ее поклонники. Подписчики телеведущей в соцсетях уже не раз замечали, что стройная красавица Ирена в последнее время прячет свою фигуру в просторную одежду. А еще ряд СМИ сообщили, что звезду увидели в одном из городов Америки. И ее подписчица рассказала, что у Ирены уже заметно округлился живот. Поклонники принялись активно поздравлять телеведущую с будущим пополнением в семье.

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

19 Авг 2018 в 1:03 PDT Сегодня с ней столкнулась в Лос-Анджелесе. Она глубоко беременна. Месяц 6,5-7, очень приличный круглый животик,

Кстати, видео, которым Ирена делилась с подписчиками некоторое время назад, тоже внесло свою лепту в разговоры о беременности звезды. Поклонники разглядели здесь у телеведущей округлившийся живот, который она уже не могла скрыть.

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

19 Авг 2018 в 9:11 PDT «Животик)) поздравляю 🌸🌸🌸», «❤️❤️❤️ура! Это счастье», «Ирена, очень рада за Вас! Поздравляю!», «Поздравляю с беременностью! 👍», «Ирена, поздравляем с беременностью!», «Урааааа!», — порадовались за звезду подписчики в Instagram.

Напомним, Ирена Понарошку замужем за российским диджеем, кришнаитом Александром Глуховым . Пара вместе с 2010 года. У них есть совместный сын Серафим, который появился на свет 31 марта 2011 года. Периодически звезда делится опытом, рассказывая по воспитанию ребенка.

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

17 Авг 2018 в 9:04 PDT Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

17 Май 2018 в 2:37 PDT Недавно, Ирена Понарошку поделилась с родителями «шпаргалкой», как не потерять ни минуты рядом с ребенком. Она посоветовала быть более внимательными к детям. Обеспокоенная ужасной трагедией в Кемерове, звезда решила поделиться с родителями своим взглядом на то, как можно не упустить ни одной минуты, когда маме или папе удается побыть рядом с ребенком.

Думаю, в эти страшные дни все родители смотрят на своих детей другими глазами. Особенно ценя то, что они есть. Что они живые, теплые, родные, их можно обнять. Я смотрю на Серафима и не могу насмотреться,

— начала свой пост телеведущая.

Она добавила, что, к сожалению, мы все равно часто упускаем самое главное, отвлекаясь на ежедневную суету.

Забываем, как все хрупко и зыбко в этом мире. В галерее фото моя любимая «шпаргалка» для родителей, которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами. Можно ее сохранить на завтра. Но события последних дней показали, что завтра может и не быть, есть только сегодня,

— заключила звезда.

Ее список состоит из 60 пунктов.

В нем она советует говорить ребенку о своей любви, всегда благодарить его за помощь, рассказывать о семье и себе, слушать его рассказы, пусть они и кажутся иногда слишком наивными и глупыми, задавать ему вопросы, показывать, как делать простые и нужные вещи, найти время для простых прогулок и игр, чаще радовать его и не пытаться всегда казаться правым.

Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku)

12 Авг 2018 в 10:02 PDT Фото: Instagram @irenaponaroshku