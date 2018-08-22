Сорвавшийся с узды пони перепугал детей на острове Татышев в Красноярске

В Красноярске на острове Татышев сбежал пони от хозяина. Животное перепугало посетителей парка, в том числе и детей. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».

Очевидцы сообщили, что все произошло 21 августа. По их словам, пони сорвался с узды и на большой скорости помчался в сторону детской площадки. Животное попытались остановить, но ничего не вышло. Многие родители и дети застыли от страха в этот момент.

Пони сделал круг и остановилось, где обычно стоят лощади с владельцами.

Жители города часто жалуются на то, что на Татышеве стало «невозможно гулять из-за огромного скопления лошадей». Люди жалуются на неприятный запах, который исходит от животных.