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Сорвавшийся с узды пони перепугал детей на острове Татышев в Красноярске
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Сорвавшийся с узды пони перепугал детей на острове Татышев в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске на острове Татышев сбежал пони от хозяина. Животное перепугало посетителей парка, в том числе и детей. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».
Очевидцы сообщили, что все произошло 21 августа. По их словам, пони сорвался с узды и на большой скорости помчался в сторону детской площадки. Животное попытались остановить, но ничего не вышло. Многие родители и дети застыли от страха в этот момент.
Пони сделал круг и остановилось, где обычно стоят лощади с владельцами.
Жители города часто жалуются на то, что на Татышеве стало «невозможно гулять из-за огромного скопления лошадей». Люди жалуются на неприятный запах, который исходит от животных.
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