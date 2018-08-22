Ещё
Детишки, заработавшие миллионы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детишки, заработавшие миллионы 

Рамблер 1 час назад
Огромные доходы, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, телеэфиры — всё это доступно некоторым находчивым детишкам. Как юные дарования получили то, о чём многие взрослые не могут даже мечтать?
1. Алана Томпсон. Девочка впервые появилась перед публикой в американском телешоу «Коронованные детки». Упитанная малышка пришлась по вкусу аудитории, начала сниматься в реалити-шоу и обогатилась.
2. Мэдди Зиглер. Девочка начала карьеру на телевидении с шоу «Мамы в танце». Талантливую юную танцовщицу заметила певица Сиа и пригласила сняться в клипе, после чего Мэдди стала звездой. Она начала более активно сниматься на тв, участвовать в кинопроектах и писать книги. Сейчас состояние Зиглер — 2,5 миллиона долларов.
3. Джейкоб Сарториус. В 2016 году парень записал сингл Sweatshirt, который сразу же стал популярен в Интернете. За два года Джейкоб записал новые песни, съездил в два турне и заработал больше миллиона долларов.
4. Бейби Ариэль. Семья девушки испытывала сложности, так что Бейби попыталась отвлечься от проблем и начала ежедневно записывать короткие музыкальные видео и выкладывать их в Сеть. Ролики понравились пользователям, Ариэль стала известной, а её аккаунты в соцсетях имеют миллионную аудиторию.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виталина появилась с молодым любовником
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой2
Ученые рассказали, что нужно для идеального секса
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ19
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь1
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
05:41
Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
Звёзды Психология
00:30
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
01:22
Виталина появилась с молодым любовником
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение