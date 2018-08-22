Детишки, заработавшие миллионы

Огромные доходы, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, телеэфиры — всё это доступно некоторым находчивым детишкам. Как юные дарования получили то, о чём многие взрослые не могут даже мечтать?

1. Алана Томпсон. Девочка впервые появилась перед публикой в американском телешоу «Коронованные детки». Упитанная малышка пришлась по вкусу аудитории, начала сниматься в реалити-шоу и обогатилась.

2. Мэдди Зиглер . Девочка начала карьеру на телевидении с шоу «Мамы в танце». Талантливую юную танцовщицу заметила певица Сиа и пригласила сняться в клипе, после чего Мэдди стала звездой. Она начала более активно сниматься на тв, участвовать в кинопроектах и писать книги. Сейчас состояние Зиглер — 2,5 миллиона долларов.

3. Джейкоб Сарториус. В 2016 году парень записал сингл Sweatshirt, который сразу же стал популярен в Интернете. За два года Джейкоб записал новые песни, съездил в два турне и заработал больше миллиона долларов.

4. Бейби Ариэль. Семья девушки испытывала сложности, так что Бейби попыталась отвлечься от проблем и начала ежедневно записывать короткие музыкальные видео и выкладывать их в Сеть. Ролики понравились пользователям, Ариэль стала известной, а её аккаунты в соцсетях имеют миллионную аудиторию.