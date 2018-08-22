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Откуда у ребенка интерес к спичкам и зажигалкам?
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Откуда у ребенка интерес к спичкам и зажигалкам? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Внук тащит из дома огнеопасные предметы — зажигалки, спички — воинственно настроен к окружающим, затачивает какие-то штыри. Откуда это в 11-летнем ребёнке и к чему это может привести? Как воспитывать, надо ли обращаться к психологу?
М. Рощина, Скугареевка
Отвечает заведующая психологическим отделом, медицинский психолог Городской клинической больницы №1 (Перинатальный центр) Екатерина Картламаева:
— К сожалению, для более конкретного и полного ответа в вопросе мало информации. Что подразумевается под выражением «воиственно настроен к окружающим»? Если речь идёт о проявлении агрессии, то надо понимать, что за агрессивностью часто стоит страх и неуверенность. Тогда подобная «воинственность» становится защитной реакцией. Что касается «тащит из дома зажигалки, спички» — здесь речь идёт о проявлении интереса. Возможно, мальчик представляет себя в роли современного супергероя из комиксов. Ведь для его возраста сейчас как никогда характерна тяга к приключениям, преодолению препятствий, достижению побед, к тому же в процессе игры есть возможность в символическом пространстве разрешить тот или иной конфликт, с которым ребёнок сталкивается в реальной жизни. Здесь следует поговорить с ребёнком, и очень важно, как будет построен диалог! Потребуется умение доверительно выстроить беседу с ребёнком, не скатываясь в обвинения и нравоучения. Ведь родителям и любому взрослому порой проще раскритиковать или запретить, нежели поинтересоваться, чем увлекается ребёнок, что ему нравится и что его волнует. Помните, что за любыми внешними поведенческими проявлениями может стоять серьёзный внутренний конфликт подростка. Для более пристального анализа ситуации рекомендую обратиться за консультацией к психологу.
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