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Музей космонавтики открыл набор детей в инженерный центр
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Музей космонавтики открыл набор детей в инженерный центр 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Московский музей космонавтики объявил о наборе юных слушателей на занятия сезона 2018-19 года. Школьники от 8 до 16 лет, записавшиеся на кружок в инженерный центр, смогут заниматься по направлениям «Космический отряд» и «Конструкторское бюро „Восток“. Здесь дети будут изучать основы схемотехники, мехатроники, компьютерного программирования и моделирования, астрофизики и космонавтикии узнают факты об истории развития отечественной космической техники.
На занятиях будут проводить игры, а также дети будут выполнять задания, которые настоящие космонавты получают во время подготовки к полетам. Кроме того, каждый ребенок сможет создать авторский космический проект, с которым сможет участвовать в конкурсах.
В группах запланированы встречи с инструкторами, космонавтами, испытателями, инженерами и конструкторами и выездные занятия-экскурсии — например, в демонстрационный зал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, где можно будет увидеть настоящие ракеты-носители.
Уже зимой в клубе начнется цикл занятий по астрономии: дети узнают, как пользоваться телескопом и по каким законам устроена Вселенная, а главное — что и как наблюдать на небе.
Собеседования пройдут в музее 25 августа и 1 сентября в 10:00, 10:30, 11:00 и 11:30. Они помогут преподавателям распределить ребят по группам.
Занятия в „Космическом отряде“ начнутся 4 октября и будут проходить по четвергам. Младшая группа в возрасте от восьми до 11 лет будет обучаться с 18:00 до 19:30, а дети от 12 до 16 лет — с 19:00 до 20:30.
В конструкторском бюро „Восток“ новый учебный год начнут 6 октября. Занятия будут проводить по субботам для детей старше 10 лет.
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