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ЭКО на камеру
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ЭКО на камеру 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Несмотря на эффектную внешность, личная жизнь Эвелины Бледанс складывается непросто. За плечами у женщины уже три брака и двое детей, один из которых страдает синдромом Дауна.
Последний развод Эвелины состоялся в 2017 году. Она разошлась с отцом своего младшего сына. Ввиду сложной болезни ребенка родители нашли в себе силы поддерживать дружеские отношения и совместно заниматься воспитанием Семена.
Как оказалось, Эвелина всегда мечтала о том, чтобы у нее было трое детей. Она очень хочет стать матерью еще одного малыша. Поскольку любимого мужчины рядом с актрисой на данный момент нет, она решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Сделала это актриса весьма своеобразным способом. О своем желании она рассказала в эфире федерального канала. Более того Бледанс решила провести процедуру ЭКО в прямом эфире.
Увиденное поклонников и хейтеров актрисы шокировало. Одни писали ей слова поддержки и отметили, что это смелый поступок, тем более, что третьего ребенка ей предстоит воспитывать самостоятельно. В 49 лет ввиду психоэмоционалных нагрузок это уже не так легко как в 20.
Других возмутило, что из такого правильного поступка Бледанс устроила шоу. Некоторые из фолловеров отметили, что сомневаются в правдивости кадров. Подписчики предполагают, что никакой беременности не будет и Эвелина спустя пару недель сообщит об отторжении эмбриона.
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