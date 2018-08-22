ЭКО на камеру

Несмотря на эффектную внешность, личная жизнь Эвелины Бледанс складывается непросто. За плечами у женщины уже три брака и двое детей, один из которых страдает синдромом Дауна.

Последний развод Эвелины состоялся в 2017 году. Она разошлась с отцом своего младшего сына. Ввиду сложной болезни ребенка родители нашли в себе силы поддерживать дружеские отношения и совместно заниматься воспитанием Семена.

Как оказалось, Эвелина всегда мечтала о том, чтобы у нее было трое детей. Она очень хочет стать матерью еще одного малыша. Поскольку любимого мужчины рядом с актрисой на данный момент нет, она решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Сделала это актриса весьма своеобразным способом. О своем желании она рассказала в эфире федерального канала. Более того Бледанс решила провести процедуру ЭКО в прямом эфире.

Увиденное поклонников и хейтеров актрисы шокировало. Одни писали ей слова поддержки и отметили, что это смелый поступок, тем более, что третьего ребенка ей предстоит воспитывать самостоятельно. В 49 лет ввиду психоэмоционалных нагрузок это уже не так легко как в 20.

Других возмутило, что из такого правильного поступка Бледанс устроила шоу. Некоторые из фолловеров отметили, что сомневаются в правдивости кадров. Подписчики предполагают, что никакой беременности не будет и Эвелина спустя пару недель сообщит об отторжении эмбриона.