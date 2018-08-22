Ещё
12‐летняя американка чуть не сгорела заживо из-за огненного челленджа
Далее:
Читайте также:
Ещё

12‐летняя американка чуть не сгорела заживо из-за огненного челленджа 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
12-летняя американка Тимайя Лэндерс была доставлена в больницу с ужасающими ожогами после того, как «поучаствовала» в так называемом огненном челлендже. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Находясь в своем доме в Детройте (штат Мичиган) вместе с друзьями, Тимайя решила попробовать выполнить смертельно-опасный трюк. Когда ее мама Брэнди отвлеклась, девочка облилась легковоспламеняющейся жидкостью, а потом подожгла себя.
Брэнди услышала «громкий хлопок» и через несколько минут увидела горящую дочь. Школьница выбежала в холл и начала кричать.
Отчим довел ее до ванной и облил водой, в этом время мама снимала с ребенка одежду.
Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожог 49% тела. Семья Лэндерс в настоящее время собирает деньги на ее лечение.
Повальное увлечение опасным трюком началось в 2014 году. Соответствующее видео появилось на YouTube. Мама девочки хочет, чтобы ролик удалили с платформы.
360tv.ru: последние новости
Разыскиваемого отцом за границей ребенка нашли в Приморье Сорвавшийся с узды пони перепугал детей на острове Татышев в Красноярске "Никто не сказал, что будет сложно": британские родители поделились раздражающими фразами своих детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виталина появилась с молодым любовником
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой2
Ученые рассказали, что нужно для идеального секса
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ19
Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь1
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
05:41
Знаменитости, столкнувшиеся с привидениями
Звёзды Психология
00:30
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
01:22
Виталина появилась с молодым любовником
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение