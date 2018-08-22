Муж Кудрявцевой показал новое фото дочери

30-летний хоккеист Игорь Макаров вслед за супругой поделился трогательным снимком малышки. Молодой отец не скрывает эмоций.

47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой полторы недели назад. Мы рассказывали, что всю беременность она сторонилась внимания прессы и ни разу не прокомментировала грядущее пополнение в семье. Более того, далеко не все друзья пары знали о беременности теледивы. Уже став мамой, Лера просила её понять: не отвечала на СМС и звонки по понятным причинам, было не до этого. При этом абсолютно все знали: Кудрявцева очень хотела подарить мужу ребёнка. И, наконец, счастливое событие случилось. Новостью ведущая шоу «Секрет на миллион» поделилась сама, озвучив также пол ребёнка. Имя разузнали журналисты: девочку назвали Марией.

Заметим, что Игорь Макаров куда более охотно делился бы кадрами из повседневной жизни счастливой семьи. Но против этого была Лера. Например, именно спортсмен опубликовал у себя в микроблоге снимок с беременной супругой — он и стал подтверждением того, что супруги ждут ребёнка. Сегодня утром счастливый папа поделился трогательным кадром, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденной. Подпись лаконичная и говорит сама за себя: «Любовь моя».