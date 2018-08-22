Супруг Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился трогательным фото с новорожденной дочкой

13 августа Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями. У пары родилась дочь Маша. Звездные родители не стремятся публиковать в соцсетях малышку. Поэтому каждый новый кадр — настоящий подарок для поклонников. Несколько часов назад в Instagram Игоря появилось первое фото с дочкой. Хоккеист опубликовал крохотную ручку девочки и свою ладонь.

— лаконично подписал Макаров.

В комментариях фолловеры умиляются трогательному черно-белому снимку, а также поздравляют спортсмена с рождением дочери.

Напомним, для Игоря Макарова этот брак и ребенок стали первыми. А вот Лера уже в третий раз замужем, а от первого брака у телеведущей есть сын Жан.

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Фото:Instagram