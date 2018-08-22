Сын устроил разнос Барановской из-за торчащих голых ягодиц

Арсений хотя пока и не ходит в школу, но рассуждает, как взрослый! «То, что он иногда изрекает, просто ставит меня в тупик, — улыбается Юля. — Этому невозможно было научить, просто он вот такой родился. Я встречала много 50-летних мужчин, которым Арсений даст фору по своему развитию, ответственности и пониманию жизни. Помню, однажды в самолете мы с ним встали с кресел, а люди, которые сидели сзади нас и слышали наш разговор, сказали: „Господи, мы думали, что вы летите с кем-то взрослым“.

А еще Арсений присматривает за оставшейся без мужского плеча мамой и одергивает ее. Однажды и вовсе устроил разнос! „Мы очень активно поплескались в волнах в океане, выходим на берег, а сын мне купальник поправляет И товорит: „Мама, ты вообще видишь, что у тебя попа торчит?“, — вспоминает Барановская. Сын постоянно следит за ее нравственностью! „Я куда-то одеваюсь, а он мне: „Ты вообще понимаешь, что у тебя абсото лютно прозрачное платье?“ Я отвечаю: „Но мы же на отдыхе, это же пляж!“

Наверное, платья и торчащие ягодицы было бы правильно обсуждать с дочкой. Но Юля с этим несогласна. „У Янки непростой характер. Она не слишком открытая Девочка. Зато очень целеустремленная, пожалуй, больше чем все мы. Если дочь ставит себе какую-то задачу, то все остальное просто перестает замечать“, — объяснила звездная мама.