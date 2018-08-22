В Ашинском районе женщины с двумя детьми заблудились в тумане

В Ашинском районе заблудились две женщины с двумя шестилетними детьми, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области.

Сигнал о пропаже людей поступил спасателям на этой неделе, 20 августа после десяти вечера. Женщины и дети отправились из одного поселка в другой, но решили срезать дорогу через поля.

Вероятно, они бы действительно сократили путь, но внезапно поля окутал туман, и видимость ухудшилась. Все четверо блуждали в полях три часа и никак не могли выйти. Детей пришлось нести на руках, потому что малыши устали и начали капризничать.

К счастью, у женщин были с собой телефоны, а сигнал сотовой связи был устойчивым. Они дозвонились спасателям, и их выехали искать.

В Ашинский район выехали спасатели Усть-Катавского отряда. Через некоторое время женщин и детей нашли и транспортировали домой.