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В Ашинском районе женщины с двумя детьми заблудились в тумане
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В Ашинском районе женщины с двумя детьми заблудились в тумане 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ашинском районе заблудились две женщины с двумя шестилетними детьми, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области.
Сигнал о пропаже людей поступил спасателям на этой неделе, 20 августа после десяти вечера. Женщины и дети отправились из одного поселка в другой, но решили срезать дорогу через поля.
Вероятно, они бы действительно сократили путь, но внезапно поля окутал туман, и видимость ухудшилась. Все четверо блуждали в полях три часа и никак не могли выйти. Детей пришлось нести на руках, потому что малыши устали и начали капризничать.
К счастью, у женщин были с собой телефоны, а сигнал сотовой связи был устойчивым. Они дозвонились спасателям, и их выехали искать.
В Ашинский район выехали спасатели Усть-Катавского отряда. Через некоторое время женщин и детей нашли и транспортировали домой.
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