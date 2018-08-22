Для зюзинцев провели интерактивную программу «Гордо реет над Россией»

21 августа для зюзинцев провели интерактивную программу «Гордо реет над Россией», посвященную празднованию Дня Государственного Флага РФ.

По адресу улица Каховка, дом 9, корпус 2 веселые клоуны с первых минут завоевали любовь маленьких гостей, для которых провели много интересных конкурсов. Юные зрители и их родители увидели сказочное представление. Шоу с мыльными пузырями произвело потрясающее впечатление на детей: маленькие и большие пузыри переливались всеми цветами радуги.

Участники получили заряд положительных эмоций, восхищены были и взрослые, и дети. А прежде, чем расстаться, чтобы встретиться вновь, присутствующие сфотографировались на память.