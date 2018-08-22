21 августа для зюзинцев провели интерактивную программу «Гордо реет над Россией», посвященную празднованию Дня Государственного Флага РФ.
По адресу улица Каховка, дом 9, корпус 2 веселые клоуны с первых минут завоевали любовь маленьких гостей, для которых провели много интересных конкурсов. Юные зрители и их родители увидели сказочное представление. Шоу с мыльными пузырями произвело потрясающее впечатление на детей: маленькие и большие пузыри переливались всеми цветами радуги.
Участники получили заряд положительных эмоций, восхищены были и взрослые, и дети. А прежде, чем расстаться, чтобы встретиться вновь, присутствующие сфотографировались на память.