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Детские и подростковые кружки и секции в Казани. Полный список
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Детские и подростковые кружки и секции в Казани. Полный список 

АиФ Казань 12 минут назад
Фото: АиФ Казань
Куда можно отдать ребенка? Какие бесплатные секции и кружки работают в Казани?
В системе городского объединения «Подросток» работают 58 клубов, в которых занимаются более 13 тысяч детей. Кстати, количество детских клубов постоянно растет. Новые центры открываются в новых жилых комплексах. Так на днях откроется новый клуб «Импульс» в ЖК «Салават Купере», а также клуб «Лазер» в Дербышках. Дети с 7 до 21 года могу посещать клубы бесплатно, также есть платные группы для детей с 4 до 7 лет.
С 25 августа по 15 сентября в детских центрах пройдут Дни открытых дверей. В МУП «Подросток» предоставили перечень клубов и виды направлений для занятий.
АиФ Казань: последние новости
В конце августа ЖК «Салават Купере» откроется первый подростковый клуб Не больные, а другие. Почему всё больше детей с аутизмом? Обрезаем и замазываем краской. Как бороться с «чёрным раком» на деревьях?
Женский форум  Ещё 1 источник 
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