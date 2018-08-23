Детские и подростковые кружки и секции в Казани. Полный список

Куда можно отдать ребенка? Какие бесплатные секции и кружки работают в Казани?

В системе городского объединения «Подросток» работают 58 клубов, в которых занимаются более 13 тысяч детей. Кстати, количество детских клубов постоянно растет. Новые центры открываются в новых жилых комплексах. Так на днях откроется новый клуб «Импульс» в ЖК «Салават Купере», а также клуб «Лазер» в Дербышках. Дети с 7 до 21 года могу посещать клубы бесплатно, также есть платные группы для детей с 4 до 7 лет.

С 25 августа по 15 сентября в детских центрах пройдут Дни открытых дверей. В МУП «Подросток» предоставили перечень клубов и виды направлений для занятий.