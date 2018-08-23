Дни открытых дверей пройдут в подростковых клубах Казани

Дни открытых дверей пройдут в действующих и новых подростковых клубах Казани с 25 августа по 15 сентября.

Об этом «АиФ-Казань» сообщили в городском объединении клубов «Подросток», в составе которого 58 центров. В подростковых клубах, которые сейчас переживают второе рождение, представлены самые разные направления спорта и творчества. Здесь ждут детей в возрасте от 4 лет и молодежь до 21 года. Занятия для детей и подростков с 7 до 21 года проводятся бесплатно.

«Подростково-молодежные клубы сегодня — это территория общения, креативные молодежные события, новые технологии, личности-магниты, — рассказывает начальник информационно-аналитического отдела МУП «Подросток» Юлия Мищенко. — Мы работаем с трудными подростками. В подростковых клубах ненавязчивым образом, личным примером тренера и преподавателя «вытаскиваем» подростков с улицы и предлагаем спортивную и здоровую альтернативу».

Чтобы было легче сориентироваться и сделать выбор, открыта бесплатная горячая линия 8 800 707 95.