Клубные интересы. Как в Казани организовать досуг для ребенка?

Еще несколько лет назад водить ребенка в подростковый клуб решался не каждый родитель: комнаты, давно не видевшие ремонта, педагоги, работающие за небольшую зарплату. Но сегодня ситуация изменилась, и обновленные клубы стали территорией общения не только детей, но и родителей. О новой философии «Подростка» «АиФ-Казань» рассказала начальник информационно-аналитического отдела объединения Юлия Мищенко.

Новая философия

Оксана Бирюкова, «АиФ-Казань»: Юлия Викторовна, сегодня подростковые клубы в Казани переживают второе рождение: открываются новые клубы и центры, в старых помещениях делается ремонт. Государство поняло, что советский опыт в деле воспитания детей и подростков следует сохранить и приумножить?

Юлия Мищенко: Созданное по инициативе комитета комсомола города объединение, кстати, первое в СССР учреждение подобного профиля, призвано было в первую очередь бороться с подростковой преступностью. Сегодня система подростковых клубов сохранилась только в России и всего в нескольких городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде. «Подросток» давно доказал свою востребованность, предложив сотням тысяч казанских подростков позитивную альтернативу.

Сейчас в системе — 58 клубов, где представлены самые разные направления спорта и творчества. Подростково-молодежные клубы сегодня — это территория общения, креативные молодежные события, новые технологии, личности-магниты. Внутренняя и внешняя наша жизнь сейчас подвержена духу инноваций и обновления, мы открыты для предложений, и нам хочется, чтобы и люди подключались к созданию новой реальности. Поменялась философия всей организации. Если раньше основной упор делался на детей и подростков, то сегодня мы работаем с молодежью до 30 лет.

Философия сегодняшнего «Подростка» — открытые пространства, в рамках которых каждый молодой человек может создать свою «точку притяжения». Такие молодёжные центры и подростковые клубы — один из важнейших элементов государственной молодежной политики РТ. На нашей базе молодежь может как принимать участие, так и создавать различные проекты и события. И она к нам приходит со своими идеями и замыслами, хочет преподавать. Это радует, ведь дети особенно любят взаимодействовать с молодежью.

— Если ребенок живет в одном районе, может ли он бесплатно посещать клуб в другом?

— Территориальных ограничений нет. Обычно родители приводят детей в ближайший к дому клуб в шаговой доступности. У нас выстроена удобная система по локациям, это 2-4 клуба недалеко друг от друга, ребенок может пользоваться инфраструктурой всей локации. Часто бывает, что дети или родители хотят попасть к конкретному педагогу вне зависимости от того, в каком районе проживают.

Не только для детей

— Каковы основные ценности, которые вы стремитесь привить молодежи?

— Изначально система создавалась для того, чтобы в шаговой доступности было место, где можно занять ребенка чем-то полезным и получить от этого результат, «вытащить» его с улицы. Неслучайно из воспитанников подростковых клубов вышла целая плеяда титулованных спортсменов, творческих людей, связавших свою жизнь со сферой культуры. За три десятка лет идея осталась неизменной, просто появились новые возможности. Приятно признать, что каждый клуб — это некое сообщество, дружная семья с общими интересами, где все дети друг друга знают настолько, что ходят в гости, справляют дни рождения и другие праздники. Масштабы сплоченности мы осознаем всякий раз, когда на каких-либо крупных мероприятиях представляем систему клубов: за нами 500 сотрудников и 13 тысяч детей.

Сейчас мы расширяем границы благодаря новой форме работы — частно-государственному партнерству. Когда инвесторы не только строят жилье и благоустраивают территорию, но и создают условия для детского развития. В сентябре прошлого года в ЖК «Залесный Сити» открылся новый подростковый клуб «Витамин», благодаря компании-застройщику, передавшей нам помещение на условиях безвозмездной аренды. Под клуб выделили 180 кв. метров первого этажа. В перспективе — открытие новых клубов в таком же формате во всех районах города в новостройках. В конце августа планируется открытие нового подросткового клуба «Импульс» в ЖК «Салават Купере».

Мы получаем очень много звонков от родителей и рассматриваем каждое предложение. Например, скоро в поселке Дербышки откроется наш первый центр «Лазер». Когда мы ездили на встречу с жителями, оказалось, они не ждут ничего особенного, просят «развивашки» для малышей, занятия хореографией, вокалом и спортом. В крупных центрах, где представлено разнообразие направлений, таких как «Арена» на Симонова, 6, или «Авангард» на Ломжинской, 15, родители просят организовать курсы китайского языка, школу блогера или кружок интеллектуальных игр.

У нас есть клубы со своим неповторимым характером, например «Цудзуки» на улице Чуйкова. Его директор, он же преподаватель и наставник, много лет увлечен японской культурой, поэтому клуб буквально пропитан атмосферой Японии, философией восточных единоборств, традиций этой страны. И детям это очень интересно. Очень популярен формат интеллектуально-творческих арт-тусовок. Дети и подростки хотят общаться, делать что-то необычное, делиться этим в соцсетях.

Альтернативный отдых

— На недавней встрече с мамами министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов сказал, что клубы могут стать площадкой для общения активных родителей.

— Однозначно станут! Мы давно горим этой идеей, особенно когда речь идет о новых микрорайонах, где мамам такие площадки для общения порой нужны даже больше, чем детям. В «Салават Купере» мы предлагаем площадку, где будут проводиться занятия по фитнесу для молодых мам или в формате «мама+малыш», где можно будет провести тематическую встречу. Нам хочется, чтобы не только дети, но и их родители нашли в клубе занятие по душе: будь то кулинарные мастер-классы или курсы шитья. А детки в это время тоже были бы заняты чем-то полезным. В прошлом году мы провели конкурс «Мини-шеф», посвященный Дню матери. Мамы с детьми готовили угощения, выкладывали в соцсети фото готовых блюд, выбирали лучших. Все были счастливы, а на второй конкурс уже подтянулись и папы!

Такие мероприятия способствуют распространению положительного опыта семейных отношений между родителями и детьми, сохранению семейных традиций, а также привносят разнообразие в семейный досуг. Помимо этого, мы не забываем и о первоначальной идее создания объединения — профилактике подростковой преступности.

Мы работаем с трудными подростками. В подростковых клубах ненавязчивым образом, личным примером тренера и преподавателя «вытаскиваем» подростков с улицы и предлагаем спортивную и здоровую альтернативу. Хотя для нас нет трудных детей и подростков, для нас все свои.

— Многие до сих пор не знают, что недалеко от них есть клуб, куда можно водить ребенка…

— К сожалению, это так. Хочется изменить ситуацию. Во время недавней встречи с министром появилась уверенность, что наши инициативы услышат и поддержат. А мы со своей стороны будем проводить мероприятия на городских площадках. Совсем скоро, 24 августа, состоится фестиваль по дворовым видам спорта «Игры нашего двора» в парке им. Урицкого. Потом начнется череда дней открытых дверей, когда каждый клуб будет представлять себя и свои направления. Приходите, мы открыты!