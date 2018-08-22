Вам действительно нужна няня? 15 способов ее заменить

Наталья Калашникова расспросила маркетолога и маму двоих детей Марию Кочкарину о том, как работающая женщина может освободить время, не нанимая няню на полную ставку.

Вы постоянно чувствуете себя уставшей.

Разберитесь, на что уходит время и силы. Нарисуйте на листке хронометраж дня: отмечайте время начала-окончания дел, а также вспомните:

был ли с вами ребенок и чем он занимался (спал, кричал, ел, мучил ваш смартфон)

что вы чувствовали, какое у вас было настроение в это время (устала, хотела спать, была спокойна и весела).

Записывайте все, на что обратили внимание. У вас получится хорошая база для размышления, что вы хотите приобрести, покупая няню: время, чтобы отдохнуть; время для домашнего труда; время, чтобы поработать, или вы хотите купить качественное выполнение каких-то задач. Ваш дневник пригодится для изменения режима дня, планирования новых дел и принятия решения о делегировании.

Вы устаете от приготовления еды с малышом наперевес.

Подумайте о полуфабрикатах, покупке готовых продуктов, сервисе доставки еды или помощнице по хозяйству.

Вы тратите последние силы на уборку.

Узнайте в клининговой компании, во сколько обойдется уборка вашей квартиры. Спойлер: намного дешевле няни.

Поход с двумя детьми на почту вымотал вас.

Поищите на YouDo или Avito человека, который в следующий раз отправит посылку вместо вас. Или вызовите бебиситтера на пару часов, чтобы сходить на почту налегке.

Во второй половине дня вы становитесь раздражительной, делать ничего не хочется, а к вечеру готовы всех поубивать.

Может, стоит вызывать бебиситтера на два-три часа после обеда? Или пойти в ближайший ТЦ, сдать там ребенка в игровую комнату, а самой посидеть в кафе?

Вам скучно заниматься ребенком, когда вокруг столько своих интересных дел.

Тогда да, вам нужна няня.

Вам надо выходить на работу, а сада и бабушки нет.

частный детский сад детский клуб с режимом дневного пребывания

няня на 2-3 детей (можно объединиться с другими мамами)

иногда чужие бабушки не прочь подработать временной няней.

Ребенок ходит в сад и часто болеет, вы работаете и не можете брать много больничных.

Няня поможет, но могут быть сложности. Некоторые няни отказываются сидеть с больным ребенком: боятся заразиться, не хотят брать ответственность, не хотят общаться с педиатром вместо мамы.

Наймите не постоянную няню, а бебиситтера на время, пока ребенок не в саду. Если вы боитесь оставлять ребенка с незнакомым человеком впервые, заранее вызовите несколько бебиситтеров, чтобы поиграть с ребенком и дать им возможность познакомиться.

Соберите список из нескольких кандидатов, готовых сидеть с больным малышом — есть шанс, что кто-то из них сможет приехать в нужный момент.

Если есть возможность, договоритесь с начальством, что вы будете работать удаленно с частичной нагрузкой в дни, когда ребенок болеет. Иногда работодатели на это идут.

Детский сад закрывается раньше, чем заканчивается ваш рабочий день.

Сэкономить можно, если нанять сопровождающую для 2-3 детей, живущих по соседству. Либо можно за небольшую плату договориться с мамой или бабушкой ребенка из вашей группы, чтобы она забирала еще и вашего малыша. Такие вечера можно чередовать –иногда вы забираете ее ребенка, иногда она –вашего.

Какие еще есть способы обойтись без няни? Три личных истории

«Мы так делаем иногда в каникулы, когда денег на лагерь нет, а детей девать некуда. Делим неделю на 3-4 мам, и одна отдувается каждый третий-четвертый день, зато в другие дни мой ребенок бесплатно занят. Если детей несколько, они, конечно, орут и их надо кормить. Но это проще, чем занимать одного своего, который ноет или пялится в мультики целыми днями. Но тут, конечно, важно, чтобы дети знали друг друга и хорошо играли»

«Одно время я присматривала за старенькой больной матерью своей соседки. Я работала дома и могла проведать старушку, когда она не отвечала на телефонный звонок дочери, проследить, чтобы она вовремя приняла лекарство, пустить в квартиру врача и взять его назначения. В благодарность за это соседка иногда брала мою дочку к себе и развлекала ее — красила ей ногти, делала прически, учила танцевать. Дочка любила ходить к тете Гале»

«У нас в саду принято приглашать детей друг к другу в гости. Таким образом получается, что твой ребенок хотя бы раз (а лучше — два) в неделю 2-3 часа после сада играет в гостях. Если мы не можем в ответ пригласить кого-то из детей среди недели, то зовем гостей в выходные — родители только рады отдохнуть несколько часов. Еще один день я или муж уходим с работы пораньше, в остальные дни приглашаем бебиситтера»

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