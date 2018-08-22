Лицензия на родительство: 5 основных плюсов

Семья — это, безусловно, явление вечное и важное. Что бы ни говорилось о ее распаде и даже «уничтожении», люди всегда будут нуждаться в своих близких, в их заботе, поддержке и любви. Но мир меняется, меняются и представления о человеческих взаимоотношениях — и движение это идет в сторону гуманизма и разума. Как бы ни пытались закрывать на это глаза те, кто кричит о «разрушении семьи».

Можно, конечно, идеализировать прошлое — ранние браки и неумение планировать семью, но с тем же успехом можно восхищаться свойственным прошлому отсутствием социальных гарантий и медицинских достижений.

Уже несколько лет обсуждается вопрос, не требуется ли специальная подготовка для будущих родителей. Должны ли те, кто решился стать мамой и папой, сдавать некий экзамен, подтверждающий их готовность и способность к этому? Ведь специалист, приступающий к работе по специальности, так или иначе должен доказать свою профпригодность, так не нужно ли доказывать «родительскую пригодность», если решился на такую непростую деятельность, как воспитание детей?

Этот вопрос вызывает острую полемику. Особо впечатлительные граждане пугают наступлением антиутопии, в которой родителей принудят ежегодно сдавать экзамены, а у «двоечников» немедленно будут отбирать детей. «Традиционалисты» утверждают, что все необходимые для родительства знания и навыки можно получить исключительно в семье, у старшего поколения.

В то же время растет потребность в получении специального родительского образования. Социолог Л. П. Карельская из Южного федерального университета провела исследование среди студентов с целью выяснить, имеется ли у молодежи понимание осознанности родительской роли и ответственности родителей. В частности, респондентам были заданы вопросы: «Необходима ли современному человеку специальная подготовка к родительству?» и «Хотели бы вы пройти обучение по программе такой подготовки?». 92% опрошенных высказались за необходимость специальной подготовки родителей, что позволяет предположить, что существующие институты (семья, учебные заведения и т.д.) с задачей не справляются.

Осознанный подход к роли родителя, получение соответствующий знаний, отвечающих требованиям современной жизни, конечно, нужны. Но требуется ли какой-то экзамен, подтверждающий, что эти знания усвоены? Нужна ли «лицензия на родительство»?

Можно привести пять аргументов «за»:

Решение иметь детей будет приниматься с учетом возможности создать им необходимые условия (материальные, психологические и т.д.) для нормальной жизни и правильно спланировать свое будущее с учетом этих требований.

Лицензирование поможет избежать воспитания детей в проблемных семьях (таким образом, оно станет своего рода альтернативой существующей системе органов опеки).

Люди, решившие стать родителями, позаботятся о том, чтобы их уровень дохода был достаточным для обеспечения ребенка всем необходимым, а финансовое положение — прочным.

Готовность к родительству поможет подойти к воспитанию и развитию ребенка грамотно и продуманно, имея соответствующие знания и даже программы развития.

Изменение подхода к родительству на осознанное в будущем позволит сократить число отказов от детей.

Но главное здесь — чтобы идея не оказалась перевранной и поставленной с ног на голову, как это трагически часто случается, и не превратилась в нечто прямо противоположное и вредоносное. Опасность в данном случае кроется в формальном подходе, при котором получение соответствующих знаний станет фикцией. Кроме того, нельзя исключать вездесущую коррупцию: ведь ради получения престижного «диплома грамотных родителей» отдельные несознательные граждане будут готовы, проигнорировав учебный процесс, дать взятку, а еще более несознательные граждане станут эту взятку брать, более того — вымогать. Здесь нужен строгий и постоянный контроль, иначе хорошая идея превратится в бесполезную трату денег, времени и нервов.

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